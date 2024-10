"VERUJEM DA ĆEMO SE SVI BOLJE ODNOSITI PREMA PRIRODI": Vučević na obeležavanju 33 godine postojanja JP "Srbijašume" (VIDEO)

PREMIJER Miloš Vučević prisustvovao je obeležavanju 33 godine postojanja i rada Javnog preduzeća "Srbijašume" u Košutnjaku.

FOTO: Novosti

- Čestitam vam godišnjicu firme - rekao je premijer na početku.

- Želim da se zahvalim svim generacijama na svemu što su radili, za čistiju, zeleniju, bogatiju, zdraviju Srbiju. Ostavili su dubok trag u očuvanju prirodnih resursa Srbije. To je nešto što obavezuje i današnje generacije. Simbolički su danas zasađene 33 sadnice ovde, ali mnogo je važnije da "Srbijašume" prošire sve svoje kapacitete, da mogu da ispune ono što su dogovorili sa Vladom i predsednikom Republike, da godišnje novi zasadi pređu plan od 2.000 hektara koji su pošumljeni, da probamo da idemo i do 4.000 hektara i da Srbija bude čistija i zelenija. Imamo velike probleme, pošto smo godina sekli. Direktor je stavio akcenat na ekonomskom potencijalu, ali ne treba smetnuti sa uma doprinos zdravlju nacije i svakako zaštiti životne sredine. Verujem da ćemo se svi bolje odnositi prema prirodi, i to je vid patriotizma, kada čuvate svoju državu, kada čuvate šume, parkove, zelene površine. Ono što moramo biti pripremljni, stići će nova pravila vezana za drvoprerađivačku industriju, tražiće se sertifikati koja drva se koriste u proizvodnji. Nećete moći da prodate nameštaj u EU, a da ne dokažete koje ste drvo koristili u proizvodnji. Zato je veliki posao pred nama - kazao je Vučević.

O litijumu

Premijer je govorio i o raspravi o litijumu, koja se očekuje u Skupštini Srbije.

- Prethodnih šest dana mi smo mahom pričali o litijumu. Litijum je dominirao više nego i jedna tema iz rebalansa budžeta. Vlada je spremna da se odazove pozivu, ako Skupština bude smatrala da u radu treba da učestvuju i ministri. Mi smo se formalno izjasnili na taj predlog zakona negativno, ali mislimo da je svakako dobro da se razgovara. Politički pozdravljam odluku Ane Brnabić, da relaksira tu atmosferu da neko neće da razgovara. Šest dana smo mahom pričali o litijumu, kada je tema bila deklaracija sa Svesrpskog sabora, pričali smo o litiumu, mi stalno pričamo o litijumu. Stalno je to tema. Moja stranka je spremna da pomogne za kvorum, ali moraju doći svi oni koji su to tražili. Juče ih baš nisam video, nisu nešto bili zainteresovani, ali Ana je to presekla i sad znamo da je 7. oktobar početak rasprave o tome - rekao je premijer.

O Crnog Gori

- Nije prvi put da pevaju tu pesmu, ne mislim da je iko jači od Srbije. Ne znam zašto kada slave pobedu, neki bi rekli pirovu, moraju da pevaju protiv Srbije. Ako im je to potreba, opsesija, njihova stvar, to govori mnogo više o njima. Mi nikada ne vređamo Crnu Goru i ne pevamo protiv, jer je doživljavamo kao prijateljsku, bratsku zemlju. Želimo im sve najbolje, neki od njih očigledno nama ne žele. Mi sa 45 odsto imamo oštru raspravu da li je to dobar rezultat, oni sa 28 posto - pevaju. Pevajte, čestitam im na tome - rekao je Vučević, komentarišući to što je Milo Đukanović, nakon što je DPS osvojio najveći broj glasova na izborima u Podgorici, na jednoj proslavi pevao pesmu "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije".

O sastanku sa sindikatima prosvete

O sastanku sa sindikatima u prosveti, Vučević kaže:

- Ne mogu sve unapred da kažem, ono što ćemo predočiti na sastanku. Ono što ostaje predlog vlade, jeste povećanje plata za prosvetne radnike 12 posto. Vrlo smo blizu onog da početna plata u prosveti budu prosečna zarada u Srbiji. Svi ćemo se složiti da bi svi trebalo da imamo veće plate, samo je pitanje šta možemo da uradimo. Morate da vodite odgovornu politiku. Čekaju nas u narednih deset dana razgovori sa MMF-om, pa ćemo posle toga možda imati sindikatima da kažemo nešto novo - rekao je Vučević.