PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti povodom završetka radova na hotelu The St. Regis Belgrade u Kuli Beograd.

FOTO: N. Skenderija

Svečanost je počela u 20 časova. Svečanosti prisustvuje i ministar finansija Siniša Mali.

Vučić je rekao da će za 15 dana ovaj hotel biti otvoren za sve građane.

- Ima još da se uradi nekih sitnica, garaža... Dolazeći večeras ovde osećao sam se posebno. Osećao sam se toliko ponosno da se čovek retko tako oseća - rekao je Vučić.

On se zahvalio i šeiku Muhamedu Bin Zajedu Al Nahjanu i ispričao da je njihovo prijateljstvo počelo tako što mu je šeik rekao da je on jedini čovek koji mu ništa nije tražio.

- Kada smo se bolje upoznali, on je voleo moju drčnost i inat, a ja njegovu pamet i smirenost. Voleo je moju nezavisnost, slodoboljubivost u odnosu na sve druge u svetu. Rekao sam mu da sam imao san da najružnije mesto u našem glavnom gradu, prepuno zmija i špriceva onih koji se drogiraju, otpada, groznih baraka, pretvorimo u najlepše mesto u Srbiji. On je rekao da je to super i da ćemo to uraditi zajedno - setio se Vučić.

FOTO: N. Skenderija

Kaže da je podrška za projekat Beograd na vodi bila svega 27% ljudi.

- Da budem iskren, bilo nas je malo. Bio sam kao Don Kihot - jedan jedini koji se borio protiv svih. Mnogi koji danas ovde imaju i stanove i lokale nisu bili za ovaj projekat, kritikovali su me i dolazili na proteste. Nisu verovali da ovo možemo da uradimo - rekao je on.

Zahvalio se ministrima Siniši Malom i Goranu Vesiću.

- Izgurali smo nešto što je danas postala java za sve Beograđane - rekao je on.

Kaže da će hotel biti smešten do 11. sprata, na vrhu će biti vidikovac od 360 stepeni.

- Ovo je uz London jedino mesto u kojem ćete imati apartmane St. Regis u celoj Evropi. Za 15 dana ćete moći ovde i u restoran i u spa - rekao je on.

U Beogradu smo imali 61 hotel 2012. godine, a danas imamo 111 hotela, kaže on. Ističe da očekujemo do Ekspa da dođemo do 150 hotela.

- To pokazuje koliko je Srbija drugačija, koliko je promenjena zemlja. Da li sam ovde mogao da kupim stan? Nisam. Neki drugi ljudi jesu. Ne zavidim im, srećan sam zbog njih. Ovo je podiglo celu ekonomiju Srbije, ovde su radili hiljade ljudi. Dvesta naših mladih ljudi će da rade samo u ovom hotelu i imaće vrlo dobra, pristojna primanja - rekao je on.

Beograd je 2013. godine imao 536.000 stranih gostiju, a danas 1.192.000, kaže Vučić.

- Rast je 121 odsto! To je samo početak. Želimo da rastemo 200 i 300 odsto - rekao je on.

Generalni direktor hotela The St. Regis Belgrade Mark de Lajter izjavio je da je ovo izuzetan projekat.

- Duboko smo zahvalni smo za vašu podršku i što delite našu viziju - rekao je Mark de Rajter.

Kaže da mu je danas mali sin dobio prvu najbolju ocenu, sa potpisom nastavnika "super" iz matematike i to na engleskom.

- Danas mi je posebno srećan dan. Beskrajno vam hvala na ovome - rekao je on.

Foto: Novosti Foto: Novosti