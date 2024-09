SMETA IM I MRTAV STEFAN: Sa mesta na kom je ubijen Nedeljković iz Zvečana uklonjeno obeležje, cveće i ikone - Porodica danas vratila sve

PORODICA pokojnog Stefana Nedeljkovića, jednog od trojice Srba ubijenih u Banjskoj u sukobu sa tzv. kosovskom policijom 24. septembra prošle godine obeležila je jutros ponovo mesto njegovog ubistva na kojem su ponovo postavili cveće, ikone, kandilo, jer je prema rečima njegovog oca Dragana Nedeljkovića posle obeležavanja godišnjice uklonjeno sve što se tu nalazilo...

foto d.z. i privatna arhiva

- Mi smo to mesto obišli sinoć i jutros, odneli ikone, kandilo, ponovo ga uredili i ogradili. I ako ponovo pokušaju da to sklone mi ćemo opet obeležiti mesto njegovog ubistva. Oni mogu čitavu ulicu da nazovu po njihovom policajcu dok nama ne daju da obeležimo mesto stradanja našeg sina jer su neljudi - rekao je za "Novosti" Dragan Nedeljković koji je upitan da prokomentariše u koga sumnja, istakao da se to zna samo po sebi, potvrdivši naše sumnje da su to uradili pripadnici tzv. kosovske policije. foto d.z. i privatna arhiva

- To samo pokazuje sa kim imamo posla i kakvi su to ljudi i ne znam koju reč ni da upotrebim. Jednostavno hoće da unište i to mesto, da ne možemo da zapalimo sveće niti položimo cveće, to je nečuveno - dodaje Nedeljković za naš list i naglašava da je uprkos svemu Bog veliki i da svi mogu kako hoće ali ne i dokle hoće.

Inače, Stefan Nedeljković, Bojan Mijailović i Igor Milenković poginuli su u oružanom sukobu grupe Srba i tzv. kosovske policije, 24. septembra prošle godine koji se vodio u brdima iznad Banjske.

BONUS VIDEO:

VUČEVIĆ GOST "JUTARNjIH NOVOSTI": Premijer o svim važnim temama za Srbiju