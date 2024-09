KADETI I VOJNICI STALI U ODVAŽNI I HRABRI STROJ: Održane svečanosti polaganja zakletve

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanostima polaganja zakletve u kasarnama „Aerodrom“ u Somboru i „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu.

Foto: MO

Svečanosti u Valjevu prisustvovao je načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, a svečanosti u Somboru zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Želimir Glišović.



Zakletvu u somborskoj, valjevskoj i u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu položili su kadeti 149. klase Vojne akademije i 16. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, slušaoci vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire generacije „septembar 2024“, učenici 52. klase Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara”, kao i kandidati za prijem u specijalne jedinice po Projektu 5.000 i vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2024“.

Čestitajući položenu zakletvu prisutnima u kasarni u Somboru, ministar Gašić rekao je da ih s velikim zadovoljstvom pozdravlja u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u Somboru, gradu koji pamti brojne vojne svečanosti i sa pijetetom čuva sećanja na srpske slobodarske i vojne tradicije.



- Danas ste dali reč – veliku i obavezujuću. Reč da ćete čuvati i braniti svaku stopu naše voljene zemlje i pravo na slobodu svih građana Republike Srbije. Vojnička zakletva ostavlja dubok trag u životu svakog ko je položi. Iza njenih reči čvrsto stoji zrelost mladog čoveka, vaspitanog u duhu rodoljublja. Onaj koji položi vojničku zakletvu pokazuje spremnost da se uhvati u koštac sa životnim izazovima i pokaže odgovornost i za sebe i za druge. Današnjim činom stali ste u odvažni i hrabri stroj u kome su, pre vas, stajali vaši očevi i vaši dedovi. Zato od srca još jednom čestitam i roditeljima naših kadeta i vojnika. Hvala vam na tome što ste u svojim porodicama podigli savesne, hrabre i patriotski nastrojene ljude – poručio je ministar odbrane.

Obraćajući se kadetima Vojne akademije, ministar Gašić istakao je da su odabrali profesiju koja u našem narodu ima veliki ugled i čast, a do prve oficirske rozete „ne dolazi se širokim carskim drumom, već putem punog izazova“.



- Neka vas na tom putu nadahnjuju slavna dela srpske vojske i velike ličnosti naše vojne istorije, ali i reči vojničke zakletve koju ste upravo dali. Od današnjeg svečanog čina zakletve vi ste zaista postali deo Kadetske brigade. Želim vam uspešno školovanje i da vas čelično zdravlje i sreća prate na putu ka ostvarenju cilja da postanete oficiri Vojske Srbije – naglasio je ministar Gašić te poručio kadetima Medicinskog fakulteta VMA da je lekarska profesija koju su odabrali uz uniformu koju nose spoj humanosti i časti, zdravstvene etike i vojničkog morala, spoj najviših vrlina koje mogu staviti u službu svoga naroda i svoje države.



- Danas ste položili vojničku, a po završetku školovanja predstoji vam i Hipokratova zakletva. Neka vam reči oba velika zaveta budu vodilja u predstojećem školovanju i profesionalnoj karijeri – rekao je ministar Gašić.



U obraćanju vojnicima koji su danas položili zakletvu, ministar Gašić naglasio je da izuzetno poštuje njihovu odluku da stanu u stroj svoje vojske.

- Vi ste slobodnom voljom odlučili da svojoj otadžbini stavite na raspolaganje sve svoje umne i fizičke sposobnosti. Odlukom da postanete vojnici pokazali ste veliku zrelost i građansku odgovornost. Nema teže i ujedno lepše službe svojoj otadžbini od služenja vojnog roka. Vaše vrline, uz vojničku obuku koju ćete proći, biće najbolji garant odbrambene sposobnosti Srbije. Uniforma srpskog vojnika deo je njegove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Uniforma srpskog vojnika deo je našeg folklora. Uniforma srpskog vojnika je sinonim za rad, red, disciplinu, sigurnost. U njoj naš narod vidi sve ono čestito i vredno što Srbija ima. Zato je nosite dostojno i dostojanstveno – rekao je ministar Gašić.



Prema njegovim rečima, Vojska Srbije i svi njeni pripadnici uvek će biti pouzdan oslonac našoj otadžbini i svim njenim građanima u dobru i u zlu i dodao da razvijamo operativne sposobnosti i moral, obučavamo se i opremamo za odbranu Srbije i zaštitu njenih vitalnih interesa i vrednosti, sa iskrenom željom i nadom da te sposobnosti nikada u našoj stvarnoj situaciji nećemo morati da upotrebimo.



- Poštovani kadeti i vojnici, budite ponosni na danas izrečenu zakletvu. Nemojte nikada da zaboravite da je sloboda naše Srbije najveća vrednost i ideal koji štitite. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija – poručio je ministar odbrane.

Svečanosti u Somboru prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra za politiku odbrane Predrag Bandić, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Goran Momčilović, rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, načelnik Uprave za vojno zdravstvo brigadni general dr Radivoje Anđelković, zamenik komandanta Komande za obuku pukovnik Nebojša Cvetković, komandant Prvog centra za obuku pukovnik Lazar Ostojić, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalne samouprave, verskih zajednica, rodbina i prijatelji kadeta i vojnika.



Obraćajući se prisutnima u kasarni u Valjevu, ministar odbrane poručio je da je polaganje vojničke zakletve čin dubokog poštovanja i vere u vrednost koje naša vojska neguje i čuva i da je ona uzlet u zrelost i mera odgovornosti koju mlad čovek pokazuje prema svojoj zemlji i svom narodu.- Vojnička zakletva je linija koju čovek povlači između onoga što može i onoga što nikada ne može biti predmet kompromisa, a to je sloboda svoje zemlje i svog naroda. Zato je vaša odluka da stanete u stroj Vojske Srbije pokazatelj i karaktera i vaspitanja. Onaj ko izabere da nosi uniformu zavređuje posebno poštovanje, jer biti vojnik znači služiti opštem dobru, biti u zavetnom odnosu sa otadžbinom i biti spreman za napore i odricanja radi odbrane i ostvarivanja najplemenitijih vrednosti jednog društva – istakao je ministar Gašić.



On je poručio da su generacije pre njih stajale u istom takvom stroju obavezujući se na službu i vernost otadžbini.

- Vaši pradedovi, dedovi i očevi nikada nisu uzmakli pred ucenom i pretnjom našoj slobodi. Stajali su čvrsto i branili svoje. Budite ih dostojni uvek i u svakoj situaciji. Poštovani kandidati za specijalne jedinice, od trenutka kad ste odlučili da budete pripadnici elitnog stroja Vojske Srbije prihvatili ste odricanje, odgovornost i obaveze koje taj poziv nosi. Od vas se očekuje hrabrost i veština koja prevazilazi granice prosečnog vojnika, čelična disciplina i spremnost da budete kadri „stići i uteći i na strašnom mestu postojati”. Čeka vas teška i izazovna selektivna obuka na kojoj morate dati sve od sebe da biste zaslužili mesto u 72. brigadi za specijalne operacije i Odredu vojne policije specijalne namene „Kobre”. U tom poduhvatu neka vas služi zdravlje i prati junačka sreća. Budite uvereni da će, kada stupite u stroj elite, država Srbija i njeni građani umeti da cene vaše sposobnosti i odricanje – poručio je ministar Gašić.

Obraćajući se slušaocima vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire, on je naglasio da su u stroju mladi i obrazovani ljudi, akademski građani, čija rešenost da posle završenih studija steknu zvanje rezervnog oficira naše vojske govori o snazi njihove ličnosti i vrednostima koje baštine porodice iz kojih dolaze.



- Ona, takođe, govori i o ambiciji mnogih od vas da postanete deo profesionalnog sastava Vojske Srbije. Učinite sve da u predstojećim mesecima steknete što više znanja i veštine koje će vam pomoći u budućoj oficirskoj karijeri. Poštujte svoje komandire i učite od njih. Danas su oni vaši učitelji, a sutra će vam biti kolege. Imajte na umu da se po znanju, ponašanju, disciplini i dostojanstvu ni po čemu ne smete razlikovati od kolega koji su završili Vojnu akademiju. Zalaganjem dokažite da ste vredni čina rezervnog potporučnika i prijema u profesionalnu vojnu službu – rekao je ministar Gašić.

U svom obraćanju roditeljima slušalaca i kandidata u stroju, ministar odbrane naglasio je da danas nije samo dan ponosa za te mlade ljude koji polažu vojničku zakletvu, nego je i njihov dan i dokaz da su uspeli da ih izvedu na ispravan put.



- Vi ste ti koji ste ih naučili vrednostima, disciplini, poštovanju i ljubavi prema svojoj otadžbini. Vama pripada zahvalnost naše države i vojske, jer ovi prelepi mladići i devojke danas ne bi bili ovde bez uzora časti i rodoljublja koje ste im vi usadili. Znajte da kao ministar odbrane i kao roditelj delim vašu radost i ponos koji osećate – istakao je ministar Gašić i poručio kandidatima i slušaocima da stupaju u stroj Vojske Srbije koja je iz dana u dan sve jača.

Ministar odbrane rekao je da je država rešena da nastavi ulaganje u najsavremenije naoružanje i opremu, kao i u poboljšanje socijalnog statusa naših pripadnika.



- Vi koji nakon završenog vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire i selektivne obuke za specijalne jedinice postajete profesionalni pripadnici Vojske Srbije imaćete priliku da gradite svoje karijere i osigurate budućnost za sebe i svoje porodice. Sinovi i kćeri Srbije, vaša zakletva danas odjekuje u celoj našoj zemlji. Neka odjekuje zauvek i u vašim srcima. Ponosno nosite znamenja naše vojske i čuvajte čast i dostojanstvo uniforme kojoj građani Srbije bezrezervno veruju. Neka vam je srećna zakletva. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija – zaključio je ministar Gašić.



Polaganju zakletve u Valjevu prisustvovali su komandant Komande za obuku general-major Zoran Nasković, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Goran Momčilović, načelnik Uprave za odnose sa javnošću brigadni general doc. dr Mihailo Zogović, komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan, načelnik Vojne akademije pukovnik vanr. prof. Srđan Blagojević, komandant Drugog centra za obuku pukovnik Saša Stojiljković, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalne samouprave, verskih zajednica, brojna rodbina i prijatelji slušalaca i kandidata.

Kadet Veljko Vuković iz Šapca rekao je da je Medicinski fakultet VMA izabrao zbog mogućnosti napredovanja nakon završenog fakulteta.



- Vojna akademija i Vojnomedicinska akademija pružaju specifičan način obrazovanja koji se razlikuje u odnosu na ostale fakultete. Medicina je sama po sebi teška i obimna, a na Vojnomedicinskoj akademiji imamo manja odeljenja, stručnije grupe, profesore koji su veoma dobro obrazovani i to znanje mogu da nam prenesu – naglasio je kadet Vuković.



Zakletvu u Somboru položila je danas Tara Mitić iz Novog Sada, koja je upisala Medicinski fakultet VMA.



- Smatram da mi Vojna akademija i Vojnomedicinska akademija pružaju veće mogućnosti, nego neki civilni fakulteti, da se ostvarim na mnogim poljima, da napredujem i radim na sebi više nego da nisam u ovakvom kolektivu i sistemu. Radujem se školovanju i ničeg se ne bojim – istakla je kadetkinja Mitić.



Vojnik Marko Nikolić iz Bačke Palanke kaže da je služenje vojnog roka dečački san i želja da ponese uniformu, ali i porodična tradicija.

- Smatram da su red, rad i disciplina potrebni svakom mladom građaninu ove zemlje i da treba da se odazovu na ovaj poziv – istakao je vojnik Nikolić.



Slušalac vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Aleksandra Zlatanović položila je danas vojničku zakletvu u Valjevu i istakla da je po struci profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, ali da je oduvek želela da bude deo stroja Vojske Srbije.



- Danas su došli da me podrže roditelji i najbolja drugarica, svi smo ovo dugo čekali, tako da smo presrećni, a posle ćemo i da proslavimo – rekla je Aleksandra Zlatanović ne skrivajući ponos i radost.



Vukašin Kocić iz Niša nakon završenog Medicinskog fakulteta odlučio je da obuče uniformu i nastavi porodičnu tradiciju.



- Privlači me uniforma i želim da služim svojoj otadžbini. Ovim putem bih pozvao sve svoje vršnjake koji su završili civilne fakultete da stanu u stroj i služe otadžbini – istakao je slušalac vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Kocić.

Svečanosti polaganja zakletve u Leskovcu prisustvovali su v.d. pomoćnika ministra za ljudske resurse Siniša Radović, direktor Inspektorata odbrane general-major Željko Petrović, načelnik Operativne uprave Generalštaba general-major Tiosav Janković, načelnik štaba Komande za obuku pukovnik Milovan Vasić i komandant Trećeg centra za obuku pukovnik Zoran Cvetković.