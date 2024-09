VUČIĆ SE OBRATIO IZ NJUJORKA: Ključna bitka vodi se između SAD i Kine, pobednik će imati prednost sledećih 100 godina

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije iz Njujorka i govorio je o zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, razgovorima sa svetskim zvaničnicima, ali i o drugim aktuelnim temama.

Foto: Printskrin

O poseti Njujorku

- Razgovarao sam sa više od 25 šefova država i premijera, sa više od 20 ministara spoljnih poslova, prisustvovao sam brojnim sastancima gde nisu bili ni jedni ni drugi, prisustvovali su mnogi najmoćniji ljudi sveta, vlasnik Tifanija, a suštinski sin najbogatijeg čoveka na svetu... To je važno za nas zbog dolaska Luja Vitona. Do toga da sam nakratko imao susret sa Ilonom Maskom, danas ću da se vidim sa Netanjahuom. Saznao sam da su ovde odvijani razgovori velikih lidera, svi žele po svaku cenu, zapadni svet želi mir. To je dobra vest za nas. Nisam siguran da Netanjahu želi da iskoristi priliku, već mu se ukazala, za njega su se poređale karte, tako da, kada pogledate sa njegove strane, ne zna ko će biti predsednik u SAD i pokušava da reši pitanje Izraela dugoročno.

O situaciji u svetu

- Mislim da svet, baš kao što sam rekao pre tri meseca, da se polako zahuktava i sve ide ka savršenoj oluji, strasno se nadam da će Amerikanci iskoristiti sav svoj uticaj da zaustave sukob na Bliskom istoku, i da Rusi i Amerikanci zaustave sukob u Rusiji i Ukrajini. To bi najviše odgovaralo Evropi, jer ona ima najnižu stopu rasta. Četvrtina svega što se stvori, stvori se u SAD. Amerika sama gotovo koliko i ostatak sveta ima što se tiče vojnih efektiva. Neka je i to preterano, jasno je da Amerika nije toliko patila koliko Evropa, imaju i veću stopu rasta. Kina raste brže od drugih, zaboravljaju da kažu da je njihov rast veći od SAD i Evrope. U Evropi je 0,7 ili 0,7 u Kini do 5. Evropa je nekada bila druga sila, sada je na 18 posto BDP-a. Evropa će da pada, šta god bilo, Kina će da raste, dok se SAD drže.

O borbi Kine i Amerike u veštačkoj inteligenciji

- Sad imate veliku borbu SAD i Kine u veštačkoj inteligenciji, i to je sad ključna bitka. Za velike je ključno pitanje ko će biti pobednik u eri veštačke inteligencije. Smatraju da Amerika ima pet godina prednost, dok drugi smatraju da Kina ima tigrovo oko. Vodi se bitka ko će imati ključnu prednost u narednih 100 godina. To će bukvalno promeniti sve.

- Dovešće nas do toga da će za 10 godina rak da se leči, da se laserima obaraju avioni. Uslediće promene, mi na to treba da budemo spremni. Samo su tu dve supersile SAD i Kina i velika je borba.

- Mora da se završi rat da bi se Evropa posvetila svom razvoju. Zemlja nam je pusta, kao i svima drugima.

- Ako pobedi Kamala Haris, mislim da će da ima čak snažniji od Trampa pristup jastreba prema Kini i da će se razlikovati njena politika od Bajdena, kako god okrenete, vodio u jednom delu neku vrstu politike detanta prema Kini, znajući da obračun ekonomski tek dolazi. Celom Zapadu je interes mir na Bliskom istoku, a u Ukrajini kome je u interesu ne znam, a Evropi to sigurno jeste. Obe strane i ruska i ukrajinska su iscrpljene, ukrajinska strana u nešto težoj poziciji.

O govoru u UN

- Prilazili su ljudi da kažu da nikad nisu čuli govor kakav sam ja održao i da su saglasni da je to srž problema. Kad sam razgovarao sa Kličkom, prišli su Rusi, pa su isto to govorili. Retkost je da neko sme da kaže ono što smo mi rekli, ja sam govorio ne ono što mislim i osećam, iznosio sam činjenice, ali sam govorio iz duše srpskog naroda. Nisam govorio ni o kome loše, nisam koristio priliku da izigravam nekoga i izmišljotinama poput Denisa Bećirovića, govorio sam ono što mislim da je uzrok problema.

- Suštinski problem je što ljudi sa Zapada smatraju sebe bogovima, nisu u stanju da kažu izvinite, makar da kažu "danas ne bismo tako postupili", makar bi nam u duši bilo lakše, ali to ne bi promenilo našu politiku.

O izborima u SAD

- Na nacionalnom nivou Kamala Haris će dobiti više glasova, ali nije to pitanje. Pitanje je kakvo je stanje u "sving državama". Ako Kamali Haris, kako se procenjuje od najmoćnijih, pobedi sa 4 posto u ukupnom broju glasova, postala bi predsednik. A Trampu bi poraz od 3 posto mogao da donese pobedu, tako da je teško proceniti ko bi mogao da pobedi. Sve države i biznismeni moraju da igraju na obe karte. Mi već sagledavamo ko bi mogao biti u timu Trampa i Haris, ali mi smo mali.

O neradnoj nedelji i kritikama opozicije

- Imate treću i četvrtu revoluciju, moramo da razumemo da moramo hitno da se ukrcavamo u četvrti vagon tog istog voza, ako su u prvom i drugom Amerika i Kina, u trećem razvijene zemlje, da ne budemo uništeni. Ako to ne budemo razumeli, crno nam se piše. Moraćemo da radimo mnogo posvećenije na razvoju nauke, tehnologije, inovacije, a kuknjavu više ne mogu da slušam. Radimo više od nekih drugih i to nam daje šansu za veći rast.

- Kada sam odbio da nedelja bude neradni dan, došli su mi iz Dveri i rekli to je uslov za saradnju. Ja sam rekao, prekidamo razgovor. u Finskoj su radili eksperiment, smanjite sa 5 na 4 radna dana. Proporcije su važne, u ta 40 dana bi trebalo da uberete 80, uberete 84, više, to traje tri meseca, posle tri meseca se vratite na 80 pa padnete na 75 i padate dalje jer nemate motivaciju, a onda tražite još kraće radno vreme jer vam nešto drugo postaju prioriteti. To donosi AI, usluge će postati mnogo važnije.

Govoreći o kritikama političkih protivnika o njegovom govoru, Vučić kaže:

- Sam sam na ovom mestu pisao i diktirao, hvala što su moj mozak uporedili sa veštačkom inteligencijom. I dalje sam nešto vredniji od tih ljudi. Kada nemate šta da radite, kažete prazna je sala, meni nikad punija. Ljudi to svakako čitaju naknadno, kada je govorio Pedro Sančez, jedini sam ja bio prisutan. Kada je govorio Sijarto, jedini sam bio od šefova država i vlada koji je bi prisutan.

O obraćanju Bećirovića

Vučić kaže da je Srbija uputila odgovor u skladu sa procedurama UN:

- Opasna igra i notorna laž lažova iz Sarajeva. To nije prvi put, njima se čini da im je ovo poslednja prilika da okrenu svet protiv Srbije. Nadali su se brutalnom napadu prema Srbiji, govorili da smo Putinov satelit, potrčko. Oni kad polaze od sebe, znaju da su samo patuljak i patrljak u čiji račun odlučuje neko drugi. Prosledili su pismeno svima kako sklanjamo Titov grob, jer znaju da naši prijatelji u Africi i Aziji ne žele da čuju. A onda su se šokirali kad sam rekao nešto drugo. Našli su se u nebranom grožđu, pa su potpuno izgubili živce. Kada im je to propalo, nastupila je nervoza. Od velikih igrača, niko im ne veruje. Ne veruju im ni Bošnjaci u Sarajevu, znaju da lažu.

O energetici

- Moraćemo da radimo na energetici mnogo više, nismo u stanju da to promenimo decenijama. Napravili smo novi blok traljavo, ali smo ga napravili i spasiće nas na ovu zimu, sada kažu da će biti najhladnija. Kada dođe AI, trošićemo 200 do 300 posto više električne energije nego danas. Niko neće imati u okruženju struje, ako ne budemo radili na novim kapacitetima, na Bistrici, na balansirajućim kapacitetima.

O litijumu i sednici u Skupštini Srbije

- Rekli su da ne smem da dođem na sednicu Skupštine o litijumu, kažu da je to kršenje Ustava. Spreman sam uvek da dođem, plašim se da me neće skoro pozvati.

- Neko živi za rezultat i budućnost, a oni žive za pakost. Videli ste da pišu Vučiću stiže svilen gajtan oko Kosova, ne Srbiji, nego Vučiću. Pogledajte kakav je to pristup, malih, zavidnih, sitnih, pakosnih, vide da ne mogu da pobede u ringu, ali ajde da ga ogovaramo. To nije politika, politika je Ekspo, ono što predstavljamo večeras, putevi, pruge, penzije, plate.

- Uništili ste zemlju 2008. godine, zabili joj glogov kolac, posle pljačkaške privatizacije, time što ste seli za sto da biste formirali koaliciju, povećali penzije. A to mora da bude zasnovano na ekonomskim parametrima.

O promociji Ekspa u UN

- Svi ljudi prave prijeme, išli smo na nekoliko. Večeras ću imati važan susret sa najznačajnijim američkim predstavnicima. Pre toga sam sa Bibijem, Guteresom, Micotakisom, imamo još dvoje njih, biće poslovnih razgovora sa kompanijama koje posluju u Srbiji. Očekujem da bude veliki broj ministara spoljnih poslova, ambasadora i da izvršimo promociju naše Srbije.

- Sutra našoj sestri iz Nikaragve, dobila je odobrenje svog lidera i sutra ćemo našu sestru odlikovati što je govorila u UN po pitanju Rezolucije o Srebrenici.

O budućim aktivnostima

- Onda se vraćamo nazad, a sat i po posle idem u Češku.

- Našem prijatelju Zemanu je 80. rođendan, pozvao je svoje prijatelje srednje Evrope da mu budu gosti, videću Fica, Orbana, i da čujemo pametnog čoveka Zemana kako on sagledava stvari. Onda jedan dan u Beorgadu, pa onda idemo u Ženevu, a onda očekujem jednu veliku posetu oko 5. oktobra, ako se to ostvari. Očekujem i Erdogana i mnoge druge posle, nećemo da stanemo.

Podsetimo, pPredsednik Vučić je pred Generalnom skupštinom UN podsetio na prave korene velikih tragedija kojima trenutno svedočimo i upozorio da su posledice kršenja međunarodnog prava razorne po načela Povelje svetske organizacije. On je bez ikakvog uvijanja govorio o istinskom početku rušenja modernog sveta, gaženju Povelja UN i trenutku kada smo, kako je rekao, prestali da verujemo u pravo i počeli da se dodvoravamo sili.

On je u svom obraćanju na 79. sednici GS UN u Njujorku navodio činjenice koje objašnjavaju svetski poredak i nepravdu koja je Srbiji činjena decenijama. Kako je naglasio, notorna je neistina da je napadom na Ukrajinu otvorena Pandorina kutija i počelo kršenje međunarodnog prava.

Ceo govor predsednika Vučića u GS UN možete da pročitate na ovom linku.

Predsednik se, podsetimo, od ponedeljka nalazi u Njujorku, gde je bio govornik na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a sastao se i za brojnim zvaničnicima iz celog sveta.

Uskoro opširnije