VULIN ODGOVORIO ĐILASU U SKUPŠTINI: Uništio DS i opoziciju, to je jedino dobro što je učinio za Srbiju

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije Aleksandar Vulin još jednom je porazio Đilasa u debati u Skupštini Srbije

- Ja za Đilasa uvek imam simpatiju, on je uništio Demokratsku stranku i uništava opoziciju svaki dan. Njegova uloga je nemerljiva i zato budite blagi prema njemu. Đilas je uništio Demokratsku stranku i opoziciju i to jedino dobro što je učinio za Srbiju - poručio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin dok je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas za to vreme dobio svoju prepoznatljivu crvenu boju u licu.