RAGUŠ ODGOVORILA PONOŠEVOM POSLANIKU: Gledajte večeras predsednika Vučića u NJujorku i učite

POTPREDSEDNICA Narodne skupštine Marina Raguš odgovorila je tokom skupštinskog zasedanja o rebalansu budžeta Stefanu Janjiću, poslaniku koalicije Srce, čiji je predsednik Zdravko Ponoš.

Foto: Novosti

Naime, Janjić je optužio predstavnike vladajuće koalicije da su bili u vlasti zbog koje je bombardovana Srbija i da su amnestirali Nato pakt. Na to je Raguševa reagovala i objasnila Janjiću da bi trebalo da večeras sluša govor predsednika Vučića u Njujorku i da nešto nauči.

-Gospodine Janjiću, sticajem okolnosti ja sam tada bila vlast. To što ste vi sada rekli je stvarno, da vam kažem nešto, ne ja sam ponosna na to, a sada ću vam reći i zašto. Zato što smo dobili ultimatum koji nismo mogli da ostvarimo i to je jedina istina, a mi smo se borili protiv terorista na KiM, a te učke koje vas sada hvale, pošto je tražio objašnjenje od mene i ja objašnjavam, po svojim portalima su takođe bile definisane kao teroristička organizacija od SAD, započela je Raguš i nastavila:

-Mlad ste čovek, ovo vaše izlaganje i to što svi pričaju o vama, tek će da pričaju, jer ste vi tako sve ljude koji su tada izginuli, njihove porodice, sve one koji su ustali u odbranu otadžbine, zauvek uvredili. Niste ni svesni toga. Ja vam ovo krajnje dobronamerno kažem kao mladom čoveku, sačekajte malo, dobićete vi svoju priliku. Ja vas pozivam kao mladog čoveka da večeras pratite izlaganje tog čoveka koga ste više puta pomenuli a ne može da vam odgovori, predsednika Republike Aleksandra Vučića, jer taj čovek će i večeras da govori o onome što neki koji su sa vama i oko vas nisu smeli, a to su ljudska prava Srba sa Kosova i Metohije, pred svim liderima sveta, da zacementira razliku između nas i vas, iako ste svi vi tu koji sedite i koji imate dobre mreže i dobre relacije sa tim koji su nas bombardovali, a to se zove agresija, jer nije postojala odluka SB, ne smete to ni da kažete, da on je limitirao svoju političku karijeru, ali je utvrdio granicu i upisao se u istoriju i gledajte ga večeras i učite, poručila je Raguš.