VUČIĆ IZ NJUJORKA: Suštinski važan susret sa Šolcom, Priština je ta koja preti svima jer ne želi slobodan protok robe, usluga i ljudi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Njujorku da će se sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom sresti i večeras i još nekoliko puta i naglasio da je to od suštinskog značaja za Srbiju.

Vučić je to rekao na pitanje da se večeras sastaje sa kancelarom, i da li to što Nemačka preti Prištini da će je izbaciti iz CEFTE znači da je došlo do promene politike Berlina.

-Nemačka ne preti Albancima, ne preti im niko, Albanci prete svima time što ne žele slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi. Albanci sa Kosova, naravno iz Prištine, a videćemo kako će to dalje da se odvija, rekao je predsednik.

Na pitanje vezano za proteste Albanaca u Preševu koji smatraju da im Srbija krši prava, Vučić je, imajući u vidu koja prava nemaju Srbi na KiM, naglasio da je Srbija svejedno spremna da se ponaša odgovorno i da im pomogne u izradnji škola i svega drugog.

-Oni se sad žale jer nisu Kurtijeve snage uspele da formiraju samostalno vlast, pre svega u Bujanovcu i to je njegov ključni problem, to je ubičajeno, tako demokratija funkcioniše, mi sa tim nemamo nikakav problem, niko ih nije ni tukao, ni maltretirao, niti bilo šta, Srbija je demokratska zemlja, nastavićemo tako da se ponašamo, rekao je Vučić.

(Tanjug)

