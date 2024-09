MEĐUNARODNO PRAVO SE SLOMILO PREKO KIČME SRBIJE: Predsednik večeras govori na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratiće se danas učesnicima 79. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, što će biti prilika da svet još jednom čuje činjenice o stradanju Srba na Kosovu i Metohiju, kojima se iz dana u dan, jednostranim potezima Prištine, uskraćuju osnovna prava, usled čega je 15 odsto njih napustilo svoje domove.

Foto Tanjug/AP/Frank Franklin II

Lider Srbije je višednevni boravak u Njujorku juče nastavio sastancima u "palati sveta" na Ist Riveru, a tokom sedam dana u SAD sastaće se sa oko 40 predsednika i premijera. On je razgovarao sa kolegom sa Kipra Nikosom Hristodulisom, kojem je zahvalio na principijelnom stavu i podršci našoj zemlji po pitanju KiM i predao mu predlog mera Beograda za prevazilaženje krize.

Izlaganje Vučića biće svojevrstan nastavak njegovog nastupa u Njujorku na 78. zasedanju, kada je govorio o kršenju međunarodnog prava i bombardovanju SRJ bez odobrenja SB UN, dvostrukim aršinima kada su u pitanju Srbija i Ukrajina, čiji integritet podržavamo i da sada Zapad brani principe koje je pogazio agresijom na našu zemlju. Predsednik je juče rekao da je u ovom trenutku, kada bukti rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, mir nasušna potreba.

Dodik: Brani osnove zdravog društva PREDSEDNIK Vučić je u nedelju uveče govorio na Samitu o budućnosti u sedištu UN u Njujorku gde je poručio da Srbija, za razliku od mnogih, poštuje norme međunarodnog prava, da je moderna zemlja, ali nije spremna da žrtvuje tradicionalne vrednosti, te će se odupirati spoljnim pokušajima koje tzv. woke pokret nameće kao najvišu moguću vredost. Lider RS Milorad Dodik istakao je da je to obraćanje "izuzetno značajno". - Vučić je na principijelan, dostojanstven i državnički način predstavio Srbiju, te pred celim svetom ponovio stavove koje zastupa i iza kojih stoji srpski narod. Za nas Srbe ključni su politika mira, poštovanja međunarodnog prava, ali i očuvanje porodice kao osnove zdravog društva i tradicionalnih vrednosti koje naš narod ima, a vezane su za našu veru, identitet, pismo, jezik i krsnu slavu. U ime Srpske upućujem podršku predsedniku Vučiću uoči njegovog obraćanja učesnicima 79. zasedanja Generalne skupštine UN, koji će kao izuzetan lider i državnik braniti stavove Srbije i srpskog naroda ma gde se on nalazio - poručio je Dodik.

- Bez hleba možete, ali bez mira ne. Ovo u Ukrajini ne ide u dobrom smeru, svi pričaju o miru, ali da mi pobedimo. U govoru pred UN ću iskazati suprotno mišljenje, Pandorina kutija nije otvorena 2022, već 2008. i 1999. kada je bombardovana naša zemlja bez saglasnosti SB UN i kada su prekršene pravne norme secesijom suverene države i osnivača Ujedinjenih nacija. Vi sad očekujte da Turska kaže hajde da priznate i Severni Kipar kako smo mi priznali Kosovo. Mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali nemojte da se čudite izjavama sa Zapada da se tek sada krši međunarodno pravo koje izazivaju bes kod naših građana, jer mi znamo da su principi međunarodnog prava prekršeni pre 25 godina - naveo je Vučić i dodao da će danas prvo govoriti predsednik Brazila Lula de Silva, zatim lider SAD Džozef Bajden, pa prvi čovek Turske Redžep Tajip Erdogan.

- Sada se svi bore kad će ko da priča. Mi smo 12 ili 13, znači dva sata posle početnih govornika, tada će biti najveća pažnja. Ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu su izdali vizu tek od četvrtka, da mu smanje broj bilaterala.

Vučić je naveo da će pod svodovima Ist Rivera dodeliti i odlikovanja predstavnicima zemalja koje su stale uz Srbiju kada se raspravljalo o Rezoluciji u Srebrenici, koju je, uz veliki pritisak Zapada, podržale tek 84 zemlje.

- Vidim da su neki poludeli što mi odlikujemo nekoga ko je štitio Srbiju, to je naše unutrašnje pitanje kao suverene zemlje. Govore u susednim zemaljam da smo mi izgubili. Jeste, izgubuli smo, a što se onda bunite. Pa, 84 države su se priključile vama, a 109 nama. To vam je kao da sudija iskljući tri igrača, a onda vi pobedite - bio je metaforičan Vučić.

On je istakao da će odlikovati predstavnike Rusije, Kine, Nikaragve, Meksika, Brazila, Indije, Emirata, Konga... Kada se glasalo o Rezoluciji o Srebrenici primenjivalo se pravilo da se broje samo oni koji su za i protiv, pa se ispostavilo da je dokument prošao iako ni polovina članica UN nije bila "za".

Dogovor sa Kiprom VUČIĆ je rekao da je sa Kiprom dogovoreno da "zajedno koristimo prostorije naših ambasada na azijskom i afričkom kontinentu". - Uspostavljamo i diplomatske odnose sa Tuvalu, Kiribatijem i Gvajanom, sa kojom nismo imali nikakve odnose zbog naših prijateljsjkih veza sa Venecuelom. Videćemo da li ćemo otvarati ambasade - istakao je Vučić.

Nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović istakao je za "Novosti" da se sednici GS UN pristupa sa važnošću nacionalnog interesa, kao i da se očekuje da predsednik Srbije u svom govoru iznese činjenice o KiM, između ostalog, da su zapadne sile jednostrano stornirale Rezoluciju 1244.

- Ovo je prilika da se govorom ponovo ukaže na agresiju na našu teritoriju. Valjalo bi da se ponovo istakne da do danas nije realizovana odredba da se do 1.000 naših vojnika vrati na KiM, kao i da je pogažen član u Rezoluciji 1244 koji na tri mesta naglašava da Srbija zadržava teritorijalni integritet i suverenitet na KiM do pronalaska političkog rešenja. Ne samo da ovo nije ispoštovano, nego političko rešenje se nije ni tražilo u dijalogu, već je EU shvatila dijalog kao put ka kapitulaciji Srbije. Trebalo bi da se zahteva da se SB UN više pozabavi tim problemom, jer bi i druge članice koje se osete ugroženim od svojih suseda, mogle da budu ohrabrene imperijalnim namerama - naveo je Jovanović.

Vučić je ekonomski deo sastanaka počeo susretom sa generalnim direktorom kompanije "Filip Moris internešenal" Jacekom Olčakom.

- Oni imaju 950 zaposlenih, najveći deo je u Nišu. Govorili su da žele da da proizvode bezdimne cigarete. Planiraju novu investiciju od 100 miliona evra - naveo je Vučić.