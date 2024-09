VUČIĆ NAJAVIO ODLIKOVANJE SRPSKIH PRIJATELJA: "Ona divna žena iz Nikaragve - Meksiko, Brazil i Indija, Emirati, Kongo..."

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će uručiti odlikovanje predstavnicima zemalja koje su se prijateljski ponele prema našoj zemlji u međunarodnoj areni.

Foto Tanjug/AP/Frank Franklin II

- Vidim da su neki poludeli negde jer odlikujemo ljude koji su štitili međunarodno pravo i štitili Srbiju. To je naša stvar i naš unutrašnji akt i pitanje našeg suvereniteta, a vidim da bi oni rado to da nam zabrane, pa govore u susednim zemljama kako smo mi izgubili ili ne znam šta. Pa dobro, šta se onda bunite ako smo mi izgubili? - upitao je predsednik Vučić.

- I u redu je, mi smo izgubili, iako je 109 zemalja se nije vama priključilo, svega 84, ali mi smo izgubili. Ok. To vam je kao na fudbalskom terenu, gde sudija bez razloga isključi tri igrača, oni pobede 3:2 i kažu, pobedili smo vas bez tri igrača i mnogo smo srećni što smo vas pobedili. A mi kažemo, ok pobedili ste, ali mi hoćemo da nagradimo onih opsam igrača koji su se junački borili i napravili da rezultat bude takav. Tu su naravno i Rusi i Kinezi i Nikaragva, ona divna žena iz Nikaragve, dobiće moje odlikovanje za ono što je govorila u UN. I Meksiko i Brazil i Indija, Emirati, Kongo... U zavisnosti od toga kakav je nivo podrške bio i po stepenu smo i pravili to - kazao je predsednik Vučić.