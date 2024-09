VUČIĆ O SUKOBU NA BLISKOM ISTOKU I U UKRAJINI: Ubrzavaju se stvari - mir nam je potreban kao hleb

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić analizirao je stanje stvari na globalnom nivou i potencijalnim pretnjama za planetarni mir.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić/Profimedia/Ilustracija

- Ubrzavaju se stvari. Erdogan sada najavljuje da se ide u potpuni sukob na Bliskom istoku. Ja sam to rekao pre dva meseca da očekujem da će se to dogoditi u drugoj polovini septembra. Nadam se da će Amerikanci uspeti to da kontrolišu. Strašno je važno da Amerikanci koji imaju u obe zemlje i u Libanu i Iraelu, da to uspeju da iskontrolišu. Ako to ne uspeju, ode mast u propast. Stvarno se nadam da će uspeti da to kontrolišu. Postoje rodoljubi u našoj zemlji koji iskreno navijaju da se to ne desi, koji misle da je eksplozija rata nešto dobro, da je negde drugo i da će nama to da bude uredu. Nije. To je loše i to je užasna vest za sve nas, jer bi sve otišlo dalje u recesiju i svi bi živeli lošije. Ništa nam to nije potrebno, mir nam je nasušno potreban, kao hleb. I bez hleba možete, ali bez mira ne možete. To nam je najveća i najvažnija potreba - kaže Vučić i dodaje:

- Ovo u Ukrajini ne ide u dobrom smeru. Svi pričaju o miru, ali tobož pravednom miru tj. da "mi pobedimo one druge". I to ludilo nikako da se zaustavi i da neko nešto racionalno kaže, ali vidim da ima sve više lidera u svetu koji imaju dovoljno smelosti i žele da se ohrabre i da pokažu da je moguće da iskažu svoje mišljenje iako je drugačije od toga. I ja ću ga sutra iskazati. I naravno, vi sad očekujte da Tuska kaže: Ajde da priznamo, kako smo priznali Kosovo, ajde da priznate severni Kipar. Pandorina kutija nije otvorena 2022, već je otvorena '99 i 2008. Tada su obe kutije koje nisu smele da budu otvorene, otvorene. i da bombardujete i vršite agresiju na jednu zemlju bez dozvole SB UN, da kršite međunarodne javno pravne norme, prihvatajući secesiju dela teritorije sverene i međunarodno priznate države, članice UN, osnivača UN i kada ste uradili obe te stvari, a šta onda očekujete u budućnosti - kaže predsendik Vučić.