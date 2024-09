PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučiće obratiće se iz Njujorka gde će govoriti o svim aktuelnim temama.

Foto printskrin Tanjug

- Upravo smo završili razgovore sa predsenikom Kipra, on je bio gost ovde u Misiji Srbije u Njujorku. Zahvalan sam na doboroj saradnji. I on je bio zainteresovan za rešavanje kosovsko-metohijskog problema. Objasnili smo i rekli kakva je situacija, predali mu paket mera koje Srbija preduzima na engleskom jeziku. Takođe, razgovarali smo o evropskom putu Srbije, o našoj saradnji u svim oblastima, od vojno-tehničke do svih drugih. Očekujem intezifikovnje saradnje i da zajedno koristimo prostorije naših ambasada na Azijskom i Afričkom kontinentu da bismo imali što veću pokrivenost i jednih i drugih.

O razgovoru sa kompanijom Filip Moris

- Pre toga smo imali početak ekonomskih razgovora sa Filipom Morisom. Oni će novih sto miliona evra da ulože u našu zemlju. Nastaviće sa ulaganjima. Sada će da proizvode bezdimne cigarete. Moje da brinem o ekonomiji, a to će nama doneti novo zapošljavanje ljudi, nove investicije, više poreza, tako da im hvala.

O razgovoru sa kenijskim predsednikom Rutom

- Imao sam ozbiljne razgovore sa kenijskim predsednikom Rutom. Očekujem i njegovu posetu uskoro u Beogradu i verujem da će to doprineti daljem našem uplivu i bližoj saradnji sa

mnogim afričkim zemljama.

O razgovoru sa Erdoganom

- Imali smo sadržajana razgovor i sa predsednikom Erdoganom. Nismo u svemu saglasni po pitanju KiM. Očekujemo njegovu posetu u mesecima pred nama. Imamo mnogo zajedničkih interesa i trebali bi sve probleme da rešavamo u zajedničkom duhu.

Foto printskrin Tanjug

Predsendik Vučić je istakao da će, kako je rekao, žena iz Nikaragve dobiti odlikovanje za ono što je govorila u UN.

O planu govora u UN

Predsednik je takođe istako da Srbija ima dobar slot i da prvi govori u UN predsednik Brazila Lula da Silva, zatim predsednik Amerike, potom Erdogan, a Srbija će biti u prvih 12 do 13 mesta. Istakao je i da ga očekuje uskoror i sastanak sa Džejkom Salivanom.

O ratu na Bliskom istoku

- Ubrzavaju se stvari. Erogan je najavio da se sada ide na na poptuni sukob na Bliskom istoku. Ja se nadam da će amerkanci to umeti da konrolišu. Ako oni to ne uspeju da iskontrolišu biće problem. Postoje rodoljubi u našoj zemlji koji iskreno navijaju da se to ne desi, koji misle da je eksplozija rata nešto dobro, da je negde drugo i da će nama to da bude uredu. Nije. To je lože i to je užasna vest za sve nas, jer bi sve otišlo dalje u recesiju i svi bi živeli lošije.

O Ukrajini

- Ovo u Ukrajni ne ide u dobrom smeru, svi pričaju o miru, a tobož pravednom miru, da mi pobedimo ove druge. I to ludilo nikako da se zaustavi i da niko racionalno nešto kaže. Ali vidim da sve više ima lidera u svetu i žele da se ohrabre i pokažu da je moguće da iskažete svoje mišljenje koje je drugačije od toga, i ja ću ga sutra iskazati.