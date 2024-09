"PANDORINA KUTIJA JE OTVORENA 1999. I 2008. GODINE" Vučić iz NJujorka o govoru u UN: Srbija će biti u prvih 12 do 13 mesta, sutra ću iskazat

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučiće obratio se iz Njujorka gde je govorio o svim aktuelnim temama.

- Upravo smo završili razgovore sa predsenikom Kipra, on je bio gost ovde u Misiji Srbije u Njujorku. Zahvalan sam na doboroj saradnji. I on je bio zainteresovan za rešavanje kosovsko-metohijskog problema. Objasnili smo i rekli kakva je situacija, predali mu paket mera koje Srbija preduzima na engleskom jeziku. Takođe, razgovarali smo o evropskom putu Srbije, o našoj saradnji u svim oblastima, od vojno-tehničke do svih drugih. Očekujem intezifikovnje saradnje i da zajedno koristimo prostorije naših ambasada na Azijskom i Afričkom kontinentu da bismo imali što veću pokrivenost i jednih i drugih.

O razgovoru sa kompanijom Filip Moris

- Pre toga smo imali početak ekonomskih razgovora sa Filipom Morisom. Oni će novih sto miliona evra da ulože u našu zemlju. Nastaviće sa ulaganjima. Sada će da proizvode bezdimne cigarete. Moje da brinem o ekonomiji, a to će nama doneti novo zapošljavanje ljudi, nove investicije, više poreza, tako da im hvala.

O razgovoru sa kenijskim predsednikom Rutom

- Imao sam ozbiljne razgovore sa kenijskim predsednikom Rutom. Očekujem i njegovu posetu uskoro u Beogradu i verujem da će to doprineti daljem našem uplivu i bližoj saradnji samnogim afričkim zemljama.

O odlikovanjima

- Vidim da su neki poludeli negde jer odlikujemo ljude koji su štitili međunarodno pravo i štitili Srbiju. To je naša stvar i naš unutrašnji akt i pitanje našeg suvereniteta, a vidim da bi oni rado to da nam zabrane, pa govore u susednim zemljama kako smo mi izgubili ili ne znam šta. Pa dobro, šta se onda bunite ako smo mi izgubili? I u redu je, mi smo izgubili, iako je 109 zemalja se nije vama priključilo, svega 84, ali mi smo izgubili. Ok. To vam je kao na fudbalskom terenu, gde sudija bez razloga isključi tri igrača, oni pobede 3:2 i kažu, pobedili smo vas bez tri igrača i mnogo smo srećni što smo vas pobedili. A mi kažemo, ok pobedili ste, ali mi hoćemo da nagradimo onih opsam igrača koji su se junački borili i napravili da rezultat bude takav. Tu su naravno i Rusi i Kinezi i Nikaragva, ona divna žena iz Nikaragve, dobiće moje odlikovanje za ono što je govorila u UN. I Meksiko i Brazil i Indija, Emirati, Kongo... U zavisnosti od toga kakav je nivo podrške bio i po stepenu smo i pravili to.

O razgovoru sa Erdoganom

- Imali smo sadržajana razgovor i sa predsednikom Erdoganom. Nismo u svemu saglasni po pitanju KiM. Očekujemo njegovu posetu u mesecima pred nama. Imamo mnogo zajedničkih interesa i trebali bi sve probleme da rešavamo u zajedničkom duhu.

O planu govora u UN

Predsednik je takođe istako da Srbija ima dobar slot i da prvi govori u UN predsednik Brazila Lula da Silva, zatim predsednik Amerike, potom Erdogan, a Srbija će biti u prvih 12 do 13 mesta. Istakao je i da ga očekuje uskoror i sastanak sa Džejkom Salivanom.

O ratu na Bliskom istoku

- Ubrzavaju se stvari. Erogan je najavio da se sada ide na na poptuni sukob na Bliskom istoku. Ja se nadam da će amerkanci to umeti da konrolišu. Ako oni to ne uspeju da iskontrolišu biće problem. Postoje rodoljubi u našoj zemlji koji iskreno navijaju da se to ne desi, koji misle da je eksplozija rata nešto dobro, da je negde drugo i da će nama to da bude uredu. Nije. To je lože i to je užasna vest za sve nas, jer bi sve otišlo dalje u recesiju i svi bi živeli lošije.

O Ukrajini

- Ovo u Ukrajni ne ide u dobrom smeru, svi pričaju o miru, a tobož pravednom miru, da mi pobedimo ove druge. I to ludilo nikako da se zaustavi i da niko racionalno nešto kaže. Ali vidim da sve više ima lidera u svetu i žele da se ohrabre i pokažu da je moguće da iskažete svoje mišljenje koje je drugačije od toga, i ja ću ga sutra iskazati.

- Vi sad očekujte da turska kaže, ajde da priznate kako smo priznali Kosovo, ajde da priznate i Severni Kipar. Pandorina kutija nije otvorena 2022. godine. Pandorina kutija je otvorena 1999. i 2008. Tada su obe kutije koje nisu smele da budu otvorene, otvorene.

- I da bombardujete i vršite agresiju na jednu zemlju i da upotrebljavate veliku silu, oružje i oruđe bez dozvole SBUN. Da kršite međunarodne javne norme prihvatajući secesiju dela teritorije suverene i međunarodno priznate države članice UN, osnivače UN. I kada ste uradili obe te stvari, šta očekujete u budućnosti?

- Zato su naši ljudu uvređeni, mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali kad vi dođete iz zemalja koji ne podržavaju teritorijalni integritet Srbije i pričate o pravu i pravilma teritorijalnom integritetu Ukrajine, onda se čutite zašto ste izazvali ljudnju običnih ljudi.

Predsendik Vučić je takođe istakao da reč mir nikada nije bila potrebnija jer oni kažu "mir, ali".

- Mi očajnički tražimo mir, Evropi je potreban mir. Ovo ovako ako se nastavi svaki dan po 200 mrtvih u Libanu, u Ukrajini mnogo više mrtvih, i na teritorijij Ruske federacije. To će preko noći doći do mira? Stvari će ići na gore, onako kako sam predvideo, nažalost.

O sednici za rebalans budžeta

Predsednik se takođe osvrnuo na to što ga lider opozicije Aleksandar Jovanović Ćuta poziva da dođe iz Njujorka u Skupštinu.

- Pa kako kad je ona njegova rekla da neće da dođem u skuštinu? Pa kako da dođem? Sad da uzmem avion i dođem?

Predsednik se potom osvrnuo i na stopu javnog duga.

- Mi danas imamo u odnosu kad sam postao predsednik Vlade 2014. godinu, stopa javnog duga u odnosu na BDP bila je 79%, mučili smo se. Zato smo morali da donesemo teške mere. Stopa javnog duga danas je niža od 50-49.5 %, to je neuporedivo bolja situacija.

- Mi ćemo uskoro da dobijemo investicioni rejting. Prvi put 12 godina za redom imamo stabilan kurs dinara.

- Mi ćemo imati preko 4 odsto, a prosek EU će biti na 0,9 odsto. Dakle, neću da govorim o stotinama izgrađenim kilometara putevima. pruga, novim bonicama, školama, stadionima, obnovljenim muzejima, pozorištima. Žao mi je kada kod tih ljudi vidim nizak stepen znanja i obrazovanja. Voleo bih da politika bude na malo višem nivou - rekao je Vučić.

- A što se tiče gospodina Jovanovića, meni je sad teško da se vratim, imam neka, čini mi se malo važnija posla u GS UN i u razgovoru sa svetskim liderima ovde. Nudio sam im to i baš njegova poslanica je rekla da bi to bilo kršenje Ustava kao i Marinika Tepić. A to da li umem da ih razbucam kao Panta pitu, umem i nastaviću to da činim do kraja svog mandata.