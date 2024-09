"PRIVREDA SRBIJE STOJI DOSTA DOBRO" Pavlović: Kupovna moć građana je očuvana (VIDEO)

DUŠAN Pavlović, sa Fakulteta političkih nauka, komentarišući govor ministra finansija Siniše Malog u Skupštini Srbije, u kojoj je počela rasprava o rebalansu budžeta, istakao je da je zadovoljstvo Malog opravdano, kao i da privreda Srbije stoji dosta dobro.

- Ono što su manje-više radile države u svetu tokom pandemije, država je davala novac, zato što niko ništa nije hteo da proizvodi ili nije mogao da proizvodi. To je ok. Što se tiče njegovog zadovoljstva i to je opravdano. Privreda Srbije stoji dosta dobro, u odnosu na neku vrstu kritike koja dolazi možda iz opozicije, postoji neki privredni rast koji je možda neočekivan, izbalansirane su stvari dosta, dosta ima stranih investicija. Poslednji izveštaj MMF o Srbiji je izuzetno povoljan - kazao je Pavlović.

On navodi da se slaže sa ministrom Malim da je očuvana kupovna moć građana.

- Vidi se u rebalansu, kada gledate prihode od poreza, oni svi rastu, neki rastu čak po dvocifrenoj procentualnoj stop. Ljudi troše, imaju pare i troše, tu nije ništa sporno - zaključuje Dušan Pavlović.