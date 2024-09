BAZDULJ: U Srbiji se opoziciji nikada nije desilo ni 1% onoga što se desilo Trampu, to je znak da je Srbija stabilna! (VIDEO)

PISAC Muhamer Bazdulj gostovao je sa novinarkom Ljiljanom Smajlović u jutarnjem programu televizije Prva.

- Novi izveštaj u SAD je otkrio niz propusta tajne službe u zaustavljanju atentata na Trampa 13. jula i sad zamislite, ne daj Bože, da se nešto slično dogodilo u Srbiji, da imate propuste u obezbeđenju gde dva puta opozicionog kandidata pokušaju da ubiju u predizbornoj kampanji. Kako bi to izgledalo? - upitala je voditeljka.

- Meni je utešno da, eto npr. kandidati opozicije u prethodna dva ciklusa - Ponoš i Saša Janković, niko nije doživeo ni 1% nešto slično i ja mislim da je to dobro! Ali sad hipotetski da zamislim da nekom protivkandidatu prozuji metak pored glave, pa ja to ne mogu ni da zamislim. Ja dok sve ovo govorim negde kapiram da mi malo i potcenjujemo neku vrstu stabilnosti koja kod nas u elementarnom smislu postoji. Mi smo imali napad na Borka Stefanovića ali je reakcija javnosti bila da je ta vrsta nasilja nedopustiva i tada ni najrežimskiji mediji nisu to ismejavali, za razliku od Amerike gde su ismajavali i potcenjivali taj napad! - ocenio je on.

