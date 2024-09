SAZNAJEMO: I kriminalci uključeni u promotivne aktivnosti pokreta „Kreni-promeni“

UPRKOS tome što se ovdašnje opozicione i pseudoekološke organizacije, kao sastavni deo opozicije, iz petnih žila upinju da se široj javnosti predstave kao neupitni moralni autoriteti u borbi protiv vlasti koju po pravilu krajnje tendenciozno kvalifikuju kao „nedemokratsku“, „autokratsku“ i „nasilnu“, u njihovim redovima se konstantno pojavljuju osobe koje svojim delovanjem i pedigreom predstavljaju suštu suprotnost ovim proklamovanim težnjama.

Foto: Novosti

Između ostalog, tako je tokom deljenja promotivnog materijala protiv iskopavanja litijuma i aktivnosti kompanije „Rio Tinto“, koje je pokret „Kreni-promeni“ Sava Manojlovića organizovao u Arilju tokom današnjeg dana, među učesnicima primećen i Filip Vasilić zvani „Vampir“, pripadnik lokalnog kriminalnog miljea i konzument teških droga, koji je sa štanda „Kreni-promeni“ uzeo deo promotivnog materijala i lepio ga na okolne objekte i saobraćajnu infrastrukturu.

O kakvoj se osobi radi svedoči i to da je protiv Vasilića do sada podneto ukupno 15 krivičnih prijava za krivična dela teške krađe i neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, po kom osnovu je i osuđivan. Takođe, Vasilić je u septembru prošle godine bio uhapšen zbog pretnji upućenih predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, nakon čega je protiv njega podneta krivična prijava zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti. Dodajmo još i to da je njegov otac, pokojni Goran Vasilić, stradao 1992. godine u prostorijama Policijske stanice Arilje, od posledica detonacije eksplozivne naprave koju je aktivirao nakon što se sukobio sa pripadnicima policije.

Osim što se suočavaju sa permanentnim padom podrške, „Kreni-promeni“ i njemu srodne opozicione i „ekološke“ organizacije angažovanjem likova poput Vasilića za svoje aktivnosti građanima Srbije dokazuju da se na njih ne može računati kao na iole ozbiljne političke opcije, te da našoj zemlji ni u perspektivi ne mogu doneti ništa dobro.