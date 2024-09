"PRVI NOVAC STIŽE VEĆ KRAJEM OKTOBRA" Vučić iz Brisela: Za Srbiju opredeljeno oko milijardu i 580 miliona (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela, gde je prisustvovao radnom ručku koji je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen organizovala za lidere Zapadnog Balkana.

Foto: Printskrin

Predsednik je istakao da su u Briselu razgovarali o strateškom putu.

- Razgovarali smo o onome šta su planovi nove Evropske komisije, čiji mandat ističe za pet godina. Ja ne volim obično da pričamo o tome šta je ko govorio, osim ono što je važno za nas, a to je da, bez obzira na našu krivicu i tehnička kašnjenja u pojedinim stvarima, poput Sepe, da verujem da smo uspeli da uskočimo u taj voz i da ćemo od 1. januara biti deo onoga što se naziva Single European Payment Area - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da je bilo reči i o zelenim koridorima i dodao da će se o tome uskoro voditi razgovori sa mađarskim prijateljima i da se nada da ćemo jednog dana moći da otvorimo te razgovore i sa Hrvatskom.

- To bi spustilo, smanjilo troškove, omogućilo veći profit i na kraju krajeva veće plate zaposlenima, a to je ono za šta se borimo, bolji životni standard naših građana. Ursula je imala pozitivan stav prema proširenju, govoreći o geopolitičkim promenama, i da je to nešto što daje novi impuls proširenju. Videćemo se verovatno i u Njujorku. Uskoro očekujemo predsednicu Evropske komisije u regionu i Beogradu. Ja imam veliko poštovanje prema njoj. Mislim da samo jedna zemlja nije došla sa ispunjenim kriterijumima, sa druge strane jedan entitet nije ispoštovao pravila Cefte - izjavio je Vučić.

Predsednik je kazao da je za Srbiju u celoj agendi rasta za Zapadni Balkan opredeljeno oko milijardu i 580 miliona. On je rekao da se uskoro, u oktobru ili novembru, može očekivati isplata prve tranše u iznosu od 112 miliona evra.

- Naša tranša će biti 112 miliona evra, od toga je 32 miliona evra poklon novac, 80 miliona evra je kredit, pod najboljim mogućim uslovima, ali nije to za nas od suštinskog značaja, već reforme, to je za nas od najvećeg značaja - dodao je Vučić.

- Mi želimo otvoren Zapadni Balkan, mi želimo otvaranje granica, slobodan protok robe, ljudi i usluga. Reagovanje predsednika jednog entiteta bilo je da valjda Srbi teroristi se penju u kamione gde ide roba sa mlekom, pa će da ih ugrozi - kazao je Vučić.

Govoreći o otvaranju novih klastera, Vučić je rekao da veruje da će biti u decembru i da to zavisi od političkih uslova u pojedinim zemljama.

Vučić je povodom teksta koji se pojavio u medijima, gde se navodi da u udžbenicima treba da stoji da je Kosovo nezavisno i gde kritikuju predsednika što neće da prizna nezavisnost Kosova, rekao da su ga ti isti mediji i ranije optuživali da je izdajnik.

- Ti isti su me juče optuživali da sam izdajnik, sada traže da priznam nezavisno Kosovo. Šta ćete? To je ono što sam rekao. Šta god uradili, uvek ste krivi svima. Ništa novo, ništa strašno. Kad bi mi politiku vodile novine, novinari i javno mnjenje, odavno bih prestao da se bavim ovim poslom. Bavite se ovim poslom da biste doneli dobrobit svom narodu, svojim građanima, a ne šta će neko na dnevnom nivou da misli. Da na dnevnom nivou se dodvoravate nekom, ne pada mi na pamet - kazao je.

O izjavama Ponoša

Na pitanje da prokomentariše izjavu Zdravka Ponoša da će uspeh srpske vojske biti ako preživi SNS i vlast, Vučić je rekao:

- Ne bih da ulazim u stranačka pitanja, beskrajno volim SNS, mislim da je ona, uprkos tome što u svakom žitu imate kukolja, donela najveće i najznačajnije promene u savremenoj istoriji naše zemlje, da je ona promenila lice Srbije, da je zaposlila Srbiju. U vreme Đilasa, Ponoša, Tadića bilo je 550.000 manje zaposlenih. To govori o ogromnim uspesima Srbije, a što se tiče Vojske tu su uspesi najvidljiviji. Da uporedite vojsku koju je Ponoš uništavao topeći tenkove, prodajući strele, prodajući šila, prodajući igle, prodajući zolje, uništavajući ih za račun i u ime tuđih interesa. I danas kada smo sve to uspeli da obnovimo, kada smo uspeli da izgradimo jednu modernu armiju. Pozivam ljude da sutra dođu u Batajnicu, videćete 500 naših dronova, nove helikoptere sa Kipra, na delu... Ljudi će moći da vide sve ono što nisu u njihovo vreme mogli ni da sanjaju.