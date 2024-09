POMOĆ SRBIMA OD NOVEMBRA: Predlozi zakona kojim će se omogućiti podrška našem narodu na KiM krajem oktobra u Skupštini

PAKET mera kojim bi se Srbi na Kosovu i Metohiji zaštitili od terora režima u Prištini trebalo bi da se nađu pred poslanicima Narodne skupštine krajem oktobra, kada se očekuje da bude održana prva sednica jesenjeg zasedanja.

Foto: D. Zečević

To znači da bi sa primenom finansijske pomoći moglo da se krene već početkom novembra.

Shodno najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, parlament bi trebalo da usvoji zakon o proglašenju Kosova i Metohije područjem posebne socijalne zaštite kojim bi se stvorila podloga da se primene ekonomske i socijalne mere, koje uključuju plate, penzije i socijalna davanja. Time će biti obezbeđeni uslovi da se drastično uveća finansijska pomoć za oko 5.000 nezaposlenih sa 20.000 dinara na mesečnom nivou. Na istom dnevnom redu našle bi se i izmene zakona o organizaciji nadležnosti pravosudnih organizacija kako bi se formiralo posebeno odeljenje tužilaštva čiji će delokrug biti procesuiranje zloupotreba osnovnih ljudskih prava na teritoriji KiM, uzurpaciju imovine, ugrožavanje telesnog integriteta i dostojanstva građana Srbije. Očekuje se da u skupštinsku proceduru uđe i odluka kojom se konstatuje nelegalnost svih organa i institucija obrazovanih na teritoriji KiM nakon nelegalno proglašene nezavisnosti, kao i nepostojanje njihovih akata.

Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović istakao je da će neke od mera početi da se primenjuju od novembra, neke od decembra, a da će za pojedine biti neophodno da se sačeka i januar sledeće godine:

- Mi imamo jasne zahteve koji su upućeni međunarodnoj zajednici, koji su veoma dobro utemeljeni i obrazloženi i koji podrazumevaju vraćanje na status quo ante, dakle na vreme pre nego što je sprovođenjem svojih jednostranih mera Aljbin Kurti srušio i oborio Briselski sporazum. Taj paket ima političko-pravosudno dimenziju, ali i onu socijalno-ekonomsku.

Starović je kazao da će u narednih mesec i po Skupština Srbije Kosovo proglasiti područjem posebne socijalne zaštite.

- To ćemo regulisati i kroz adekvatno zakonsko rešenje u narednih šest sedmica, ali i već sada praktično i kroz rebalans budžeta za 2024. godinu i nacrt budžeta za 2025. godinu. Čitav niz resora je dobio jasne zadatke sa konkretnim merama koje ovaj socijalno-ekonomski paket obuhvata. Govorimo o pomoći od 20.000 dinara za 5.000 socijalno ugroženih pojedinaca, odnosno porodica na Kosovu i Metohiji, kao i pune zarade od 60.000 dinara za dodatnih 300 nezaposlenih lica. Svi naši đaci, učenici sa prostora KiM, dobiće besplatne pakete udžbenika od vrednosti od po 20.000 dinara. Uz to uvodimo i tzv. užinski dodatak, što znači da će svako dete u predškološkoj ustanovi, u osnovnoj ili srednjoj školi, dobiti pomoć u vrednosti od 5.000 dinara, a bez obzira na to da li imamo jedno, dva ili tri školska deteta u nekoj porodici.

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun objašnjava da će ovim zakonima omogućiti pomoć ljudima koji ostaju bez posla, zbog toga što Priština pokušava i uspeva u značajnoj meri da blokira rad srpskih institucija.

- Država će učiniti sve da zadrži srpski narod i da im omogući normalne uslove za život - navodi Drecun za "Novosti". - Veoma je značajna pomoć za roditelje koji su suočeni sa finansijskim poteškoćama usled nemogućnosti da obezbede deci uslove za školovanje. Ovo će biti dodatna finansijska pomoć pored uobičajene koju država već pruža našem narodu.

Vlada Srbije usvojila je u subotu zaključak kojim se odobrava paket pravnih i ekonomsko-socijalnih mera u cilju zaštite prava Srba i vitalnih državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, kao i operativni plan za realizaciju određenih mera u socijalno-ekonomskoj oblasti. Mere podrazumevaju snažnu diplomatsku kampanju svih državnih organa na zaštiti i borbi za poštovanje prava srpskog naroda na prostoru KiM, koja su ugrožena jednostranim i nasilnim potezima Aljbina Kurtija, zbog čega je neophodan povratak na status quo ante kao osnova za poštovanje svih tekovina dijaloga.

Usvajano više rezolucija NARODNA skupština i 2013. godine usvojila je Rezoluciju o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na KiM. Deklaraciju o stanju na KiM nakon tada jednostranih i nasilnih akata privremenih institucija samouprave u Prištini poslanici su doneli i 2011. godine. U više navrata, na posebnim sednicima, parlament je raspravljao o kriznim situacijama i dešavanjima na KiM, kao jedinoj tački dnevnog reda. Poslednja sednica Skupštine o KiM održana je u februaru 2023. godine. Opozicija hoće posebno POTPREDSEDNIK Nove demokratske stranke Srbije Predrag Marsenić najavio je nedano da će opozicioni poslanici u Narodnoj skupštini usaglasiti zahtev za sazivanje posebne sednice posvećene stanju na Kosovu i Metohiji. On je naveo da "u opoziciji postoji saglasnost da je kosovska politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića doživela krah".