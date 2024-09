BULATOVIĆ I KENA RASTURILI ĐILASOVCE: Nipodaštavanje odbora je da o poljoprivredi priča gospoda iz kruga dvojke iz SSP-a

DANAS je održana šesta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kojom predsedava Marijan Rističević. Kako u odboru učestvuju svi poslanici iz parlamentarnih partija, tako Stranku slobode i pravde Dragana Đilasa ovde predstavlja ni manje ni više nego Dušan Nikezić, po struci ekonomista.

Foto: Igor Marinković

On je u svom izlaganju pričao o poljoprivredi, ali i o razmin drugim temama kao što je i litijum. Na to su reagovali poslanici sa liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Dejan Bulatović i Radoslav Milojičić Kena, te su upitali ima li u čitavoj Đilasovog stranci nekoga ko bi mogao da priča o poljoprivredi osim Dušana Nikezića.

Bulatović, bivši član SSP-a je podsetio Nikezića da je doalzio kod njega na imanje i divio se, dok je Dragan Đilas hranio ovde kod njega na imanju.

- Ja sam bio potpredsednik Stranke slobode i pravde i predsednik odbora za poljoprivredu. Gospodin pored vas, Dušan Nikezić, ništa nije naučio. On misli da je poljoprivreda tašna i mašna. Gospodin Rističević i ja smo poljoprivrednici, to nam je zanimanje. Gospodin Nikezić koliko znam to nije. On je ekonomista. Šta on zna o poljoprivredi? Šta je krava? Vi ste videli kravu samo na ambalaži tetrapaka. Vi mislite da ta krava sa tetrapaka muče, da traži hranu. Kako se pravi sir, kajmak? Vi ste bili kod mene gost u domaćinstvu, divili ste se mojim umećima, uživali u mojim proizvodima. Ja ću da vam kažem da to što iznosite ne stoji. Gospodin Miroslav Aleksić ima pravo da priča, on je poljoprivrednik. Ali da nam gospoda iz Stranke slobode i pravde iz kruga dvojke drže slovo o poljoprivredi? Dajte, molim vas. Da biste nama ovde držali predavanje o poljoprivredi, morate znati bar nešto o poljoprivredi a ne znate ništa! Vi pričate o mehanizacji, šta je plug, šta je drljača? Hajde nam recite nešto o tome! Poslaću vam snimak kada je Dragan Đilas na mom imanju hranio ovce i čudio se kako one jedu. Jeste vi stručnjak u poljoprivredi kao što je vaš otac u ekoonomiji? Vi unižavate celu poljoprivrednu granu, imate li makar nekog u stranci ko zna nešto o poljoprivredi. Probajte sa Borkom Stefanovićem, možda on zna bolje ili Marinika Tepić, ona zna o litijumu najviše ali puši cigarete na protestu za čist vazduh. Ima li ijedna oblast u Srbiji u kojoj ste vi iskreni?! Ima, oblast 619 miliona evra, tu vam skidam kapu, tu ste eksperti - naveo je Bulatović.

Radoslav Milojičić Kena je naveo da su ljudi iz stranke Dragana Đilasa zemlju videli samo na saksiji, te da možda znaaju nešto o zemlji zbog 130 hektara zemlje koliko ima u svom vlasništvu Dragan Đilas.

- Na prvoj sednici smo se dogovorili da ovde pričamo samo o poljoprivredi, ali vidimo da to neće ići lako sa Đilasovom strankom. Ja sam rođen na selu, živim na selu, prohodao sam na njivi i bavim se poljoprivredom. Ja ću vam reći da stanje u poljoprivredi nikada nije lako, jer ma kolika bila satisfakcija kroz novac non stop su prljave ruke, nije lako orati i sejati. Vi iz opozicije, čast izuzecima, mislim na Đilasovu stranku, o tome ne znate ništa. Zemlju ste videli samo na saksiji. Možda onih 130 hektara što Đilas ima u Zaječaru ili Negotinu, možda je tamo naučio nešto. Regres za sertifikovano seme je 17.000 dinara po hektaru danas. Da li je nekada bilo više? Nije. Budžet za poljoprivredu je 118 milijardi dinara. Da li je nekada bio veći? Nije. Premije za mleko danas iznose 19 dinara. Da li su nekada bile veće? Nisu. Da li je idealno? Ne, nije. Da li je dovoljno? Ne, nije. Ali mi ćemo svi zajedno, na čelu sa Aleksaandrom Vučićem, nastaviti da se borimo za svakog čoveka u svakom selu, od Surdulice do Subotice. Nama nisu bitni samo oni ljudi koji su bitni vama. U vaše vreme je pola miliona ljudi izgubilo posao, a danas pitate ko ima korist od ovih poljoprivrednih mera. Pa Dragan Đilas je od 619 miliona evra mogao da kupi 35.000 traktora, za taj novac koji je ukrao. I da vam kažem još nešto, pošto sami potežete temu litijuma. Vi se tamo ne borite za trajnu zabranu, već samo zabranu iskopavanja dok vi ne dođete na vlast. Ali da vam kažem, bolje da ste napisali trajna zabrana u tom vašem predlogu jer na vlast u Srbiji nikada nećete doći. Ne zato što ja tako kažem, već zato što tako misle građani Srbije - rekao je Milojičić.

Nakon još jednog izlaganja Niketića, predsednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivedu Marijan Rističević podsetio je Nikezića da je oon svojevremeno bio savetnik predsednika Vlada i ministra finansija 2011. godine.

- Pa što nam niste rekli koliko ste vi tada izdvajali novca za poljoprivredu. Ja ću vam reći – 19 milijardi. Danas se izdvaja 5 puta više. Što nam ne rekoste koliko ste vi izdvajali po jednom grlu krave, pošto sada kažete da ima problema u stočarstvu. Trenutno se izdvaja 40.000 dinara, a posle rebalansa biće 55.000 dinara. Vi ste savetovali ministarstvo finansija, pa što nam ne kažete kako ste ih vi savetovali tada da izdvajaju tako male iznose - upitao je Rističević.