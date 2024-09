"NEĆE MENI FON KRAMON DA ODREĐUJE BUDUĆNOST SRBIJE" Vučić: Došla ovde sigurno nešto mnogo dobro da uradi za Srbiju!

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, u obraćanju za medije nakon posete Krupnju jasno je poručio da o budućnosti Srbije neće odlučivati oni koji su iznutra plaćeni stranim parama, pa ni Viola fon Kramon.

Foto: Printskrin

- Skupi se 20 lokalnih kabadahija da maltretiraju ljude i misle da to mogu da rade. I što je najgore plaćeni stranim parama. A prave se kao veliki domaćini. I onda sam problem ja jer nemam nikakav problem sa tim, ja to ne zarezujem ni dva posto. Neće meni Fon Kramon da određuje budućnost Srbije. Neće mi Viola fon Kramon biti uzor u bilo čemu. Žena koja sve najgore o Srbiji misli, koja je za nezavisno Kosovo lobista njihov, žena koja je za ukidanje Republike Srpske, da mi drži patriotske kritike ovde? Fon Kramon došla ovde sigurno nešto mnogo dobro da uradi za Srbiju. Nije to pitanje litijuma. Šta mene briga za litijum. Mene interesuje mogu li ljudi da budu zdravi. Ako mogu da budu zdravu, to je za nas dobar posao, ako ne mogu, nema tog posla i tačka - rekao je Vučić.

