STALO MI JE I DO RAĐEVINE I DO JADRA Vučić: Neće mi pridike držati oni koji bi da priznaju Kosovo

PREDSEDNK Aleksandar Vučić je odgovarajući na pitanja građana Ljubovije snažno istako da mu je stalo i do Jadra kao i do Rađevine.

- Stalo mi je i do Rađevine i do Jadra. Stalo mi je i do ljudi. Hoćete da vam pokažem koliko ljudi imamo, kada već pričamo o iseljavanju da vam pročitam precizne podatke. Brezjak je 1953. godine imao 233 stanovnika. Dvadeset i druge godine ima 96. Gornje Nedeljice sa 942 na 561. Donje Nedeljice od 931 do 403. Pad nam je broja stanovnika u tim se lima od 33 do 57,3 posto. A znate gde nam je rast? U urbanoj zoni Loznice u odnosu na 1948. i 1953. godinu. Zato što je to održala Viskoza. Zato što to danas drže Mint, Adijent i svi ostali. Zato što ljudi moraju da imaju posao.

- Mi moramo da pobegnemo od svojih zabluda i zavereničkih teorija. Jesi li Vučiću bio na Mačkovom kamenu? Bio sam sto puta. Kao i na Gučevu. I tačno znam koliki je razmak srpskih i austrijskih rovova bolje nego svako drugi. I onda će da mi drži patriotske pridike onaj ko je za nezavisno Kosovo i ko je za ukidanje Republike Srpske - jasan je Vučić.