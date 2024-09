REGRUTI U KASARNAMA VEĆ OD MARTA? Šta znači objava predsednika Vučića da je država vrlo blizu odluke da se vrati služenje vojnog roka

ODLUKA o redovnom služenju vojnog roka od 75 dana za muškarce, kao i dobrovoljnog za žene, biće doneta do 20. oktobra, ako se rebalansom budžeta za to obezbede materijalna sredstva.

Foto: Instagram

Logističke mogućnosti Vojske Srbije su takve da već u martu 2025. može da primi 10.000 regruta na obuku od 60 dana i 15 dana vežbe u približno borbenim uslovima.

Ove informacije koje su "Novosti" dobile iz dobro obaveštenih izvora potvrđuje i najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle vežbi specijalnih jedinica Vojske Srbije "Drina 2024":

- Razgovarali smo oko vojnog roka i verovatno ćemo doneti tu odluku. Mora da se pokuša i da se sačuvaju ljudi u zemlji, da nam ne odlaze zbog izuzetno, inače, kratkog vojnog roka, koji bi bio obavezan za muškarce, dobrovoljan za žene. Rok od dva meseca plus 15 dana vežbe je nešto minimalno što svako može dati svojoj državi. Kad krenemo od Valjeva do Prijepolja, nemamo više četu vojske nigde, sada ćemo to da menjamo i da obezbeđujemo dubinu rezerve.

Vučić je potvrdio da se već pripremaju objekti za regrute širom Srbije:

Foto Tanjug/MO Srbije Vojsci Srbije su neophodni rezrevisti

- Videli ste kako lepo izgleda kasarna u Loznici, do Sombora, Kladova, Pirota, Surdulice, biće i u Priboju i u Kraljevu.

Vraćanje obaveznog vojnog roka po rečima šefa države znači budžetski trošak od 100 miliona evra, ali će se taj novac vratiti na druge načine.

- Kad, na primer, u Somboru imate 600-700 vojnika, onda morate računati puta tri jajeta dnevno, najmanje, mleka, hleba i svega drugog. To su fabrike za gradove u kojima će da bude. To je novi život u tim gradovima, to je više potrošnje u restoranima, kafanama, u svemu drugom - naveo je predsednik.

G.Šljivić Vraćanje regruta u kasarne pokrenuće i privredu

Odluka o vraćanju služenja vojnog roka je deo novog koncepta odbrane Srbije donetog uz uvažavanja iskustava naših veterana i sagledavanja aktuelnih ratova.

BEZ ORUŽJA PET MESECI PRIGOVOR savesti je garantovan Ustavom i biće strogo poštovan, kaže general Stupar: - Oni koji zbog savesti ne žele da drže oružje služiće pet meseci u jedinicama gde ono nije potrebno, recimo u inženjerijskim koje prave puteve i sličnim. Neće biti služenja vojnog roka u pozorištu.

- Reč je o konceptu totalne odbrane, a on podrazumeva kombinovanu vojsku koju čine profesionalci i aktivna i pasivna rezerva. Iskustva iz savremenih ratova pokazuju da je koncept malih profesionalnih vojski propao, da je nužan povratak principima masovne vojske bez koje je veoma teško obezbediti kontrolu teritorije na frontu i u pozadini. Takva vojska se može dobiti samo obučavanjem širokog sloja stanovništva za odbranu zemlje, a to se najbrže, najbolje i najorganizovanije postiže kroz obavezan vojni rok. Time obezbeđujete popunu vojske, kao kičme odbrane i stvarate bazu za popunu jedinica rezervnog sastava MUP, civilne zaštite, za angažovanje građanstva u svim vanrednim situacijama - objašnjava general u penziji Milorad Stupar, magistar političkih nauka, prvi komandant 72. brigade za specijalne operacije i nekadašnji načelnik Uprave pešadije Vojske Jugoslavije i Vojske Srbije i Crne Gore.

Foto Privatna arhiva General Milorad Stupar

Naš sagovornik je i predsednik Saveza udruženja boraca Srbije, koje je aktivno učestvovalo u raspravi o vraćanju redovnog vojnog roka.

- Naša skupština je proglasila vojnu neutralnost i to je ušlo u strategijska dokumenta, ali za takav status država mora da ima jaku privredu i sistem totalne odbrane sa odvraćajućom ulogom za eventualnu agresiju. Tak tada diplomatija ima mogućnost da bezbednosne izazove rešava diplomatskim sredstvima. Sistem totalne odbrane daje borbene mogućnosti sa kojima eventualni agresor mora da računa na neprihvatljive ljudske i materijalne gubitke što je faktor odvraćanja - naglašava Stupar.

Koncept totalne odbrane u potpunosti je razrađen 2023, kada je ministar bio sadašnji premijer Miloš Vučević.

Foto Vojska Srbije Samo jaka privreda i vojska garantuju neutralnost

- On počiva na nekoliko segmenata: proceni strategijskog okruženja i bezbednosnih izazova i pretnji Srbiji, na iskustvima iz savremenih borbenih dejstava pre svega u Ukrajini, Siriji i Gazi i opredeljenja da smo vojno neutralni. Temelj koncepta je povratak obaveznog služenja vojnog roka, a koliko sam upoznat rešenje o tome treba da se donese do 20. oktobra. Ta odluka zavisi od stanja privrede, ali smatram da je obuka vojnika mnogo jeftinija od rata. Mi veterani osećamo miris baruta u vazduhu i smatram da što pre treba da krenemo sa vojnim rokom, jer su ljudi koji su poslednji završili obuku sada trećepozivci - kaže general Stupar.

DOBIJAĆE I PLATU REGRUTI će dobijati i novčanu naknadu za vreme koje provedu u kasarnama Vojske Srbije, rekao je predsednik Vučić. - Moramo pre svega da sačuvamo one mlađe ljude koji su vezani za IT sektore i da im damo posebne uslove, ali to moramo da se dogovorimo kako da izvedemo sa Vojnotehničkim institutom, sa našim jedinicama veze, da mogu svojim znanjima da doprinesu, a da ne moraju da prolaze pešadijsku obuku. Tražimo sad sve modalitete i uskoro ćemo izaći pred vas i sa tim koliko i kako će biti to plaćeno, uz obezbeđenje najboljih uslova.

On naglašava da je Vojska Srbije sačuvala više kapaciteta nego što je poznato, uprkos pokušajima posle 2000. da bude razbijena.

- Mnoga materijalna bogatstva su sačuvana zahvaljujući izuzetnom radu pojedinih oficira i starešina, koji su ih doslovno krili od onih koji su nameravali da ih prodaju budzašto. Imamo više od 50 kasarni koje su očuvane i mogu da prime 10.000 regruta već u martu. Ali nije suština obuke u okrečenim kasarnama, štaviše u budućnosti treba ići na izgradnju montažnih objekata i poligona izvan gradova. Najveći izazov vraćanja vojnog roka je da starešine budu osposobljene i motivisane da izvedu složenu i sadržajnu savremenu obuku i da osposobe mlade ljude za kratko vreme. Poziv oficira mora biti prestižan u društvu, kao što je naglašavao ministar Vučević, a jednako je važna motivisanost regruta da učestvuju u procesu obučavanja. Bez toga nema rezultata.

G.Šljivić Bez motivacije nema uspeha obuke

Koncept totalne odbrane, po rečima Stupara, ispravlja najveću grešku JNA i njenih naslednica da se obučava jedinica ranga bataljona koja se odmah po završetku obuke rasformira.

- Po novom konceptu stvaramo široku bazu obučenih pojedinaca do nivoa odeljenja i voda. Sa osnovnom specijalnošću posle dva i po meseca vojnik može da potpiše ugovor i nastavi obuku u konkretnoj profesionalnoj jedinici, ili da se rasporedi u aktivnu rezervu u sastavu svoje teritorijalne ratne jedinice. To podrazumeva da joj je stalno na raposlaganju i da dobija mesečne prinadležnosti, ali da ne boravi u kasarni. Pasivna rezerva ide na obuku na vojnim vežbama. Postoji mogućnost da se angažuju i obuče u civilnoj zaštiti ili rezervnim jedinicama MUP. Rezervisti će biti 5 do 15 godina u jedinici sa istim ljudima, što je pozitivno iskustvo srpske vojske iz balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, gde su se ljudi u borbenim jednicama poznavali i bili uigrani. Ratovi devedesetih su pokazali da se ne može za dan formirati jedinica za borbu - zaključuje general Stupar.

Foto Tanjug/MO Srbije IT stručnjaci neće ići na pešadijsku obuku

PRIJEM U SPECIJALCE

VEŽBA specijalnih jedinica Vojske Srbije "Drina 2024" u Gučevu pokazala je njihove izuzetne sposobnosti kao garant sigurnosti i odvraćajućeg faktora za potencijalnog agresora, ocenio je Vučić:

Igor Marinković

- Videli smo vrlo dobar prikaz naših specijalnih jedinica, pripadnika 72. brigade, 63. padobranske brigade i pripadnika "Kobri", koji su uvek spremni. I zato povećavamo i snažimo njihove kapacitete i novim ljudima i novom opremom, najmodernijim naoružanjem i verujem da ćemo u narednom periodu više stotina mladih ljudi primiti u njihove jedinice.