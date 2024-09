JOVO BAKIĆ TEORIJAMA ZAVERE ZASTRAŠUJE NAROD: Srbija će biti pustinja, niko neće imati pijaću vodu, neće nas biti

JOVO Bakić, sociolog i glavni ideolog opozicionih protesta, večeras je, gostujući na tajkunskoj TV Nova, počinio krivično delo izazivanje panike i nereda…

- Veliki je rizik da se podzemne vode na različitim nivoima, različitog kvaliteta spoje, a onda ako se zahvati Drina neće biti pijaće vode ni za koga računajući i Beogra. Ako vi ogromnu količinu vode koja je potrebna za rudarenje litijuma iskoristite za to vi ćete imati pustinju. Da li mi želimo da Srbiju pretvorimo u jednu pustinju? To vam je kao da skačete sa petog sprata i nadate se da će te preživeti. Možda ćete preživeti, postoji jedan mali procenat verovatnoće, ali šta ako se izlomite? Šta ako postanete invalid? A to je mnogo veća verovatnoća. To je nagon za samoodržanje, nas neće biti. - izjavio je Bakić.