PLENKOVIĆ HRVATSKOG ŠPIJUNA UPOREDIO SA JETIJEM Stigao brutalan odgovor premijera Vučevića: "Neka provere na platnom spisku"

PREMIJER Srbije Miloš Vučević komentarisao je izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da mu "priča o hrvatskom špijunu koji je nedavno uhapšen u Beogradu ne deluje ozbiljno i ne pije vodu" i uporedio ga sa mitskim bićem jetijem.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Vučević je naglasio da je na Bledskom strateškom forumu u neformalnom razgovoru Plenkoviću preneo da se protiv jedne osobe pred zakonom Republike Srbije vodi postupak zbog nedozvoljenih aktivnosti koje su ugrožavale bezbednost naše zemlje.

Vučević je naveo i da je Bezbednosno-informativna agencija Srbije uspešno sprovela kontraobaveštajnu akciju.

- To sam u neformalnom razgovoru gospodinu Plenkoviću preneo. Nisam mu dao podatke o toj osobi koja je pritvorena. Protiv nje je, rekao bih, na knjiški način sproveden postupak, kada je reč o forenzici, praćenju i materijalnim dokazima. Predmet je čvrst kao kuća, verujte mi. Naime, a to sam rekao i hrvatskim medijima juče na Bledu, pa su oni to vešto izvitoperili, a to sam preneo i premijeru Hrvatske Plenkoviću, proverite ko vam fali sa spiska. A znate vi ko vam fali sa spiska, ko vam se trenutno ne javlja, pa ćete da vidite ko je uhapšen - kazao je premijer Srbije odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska sportske sale u Novom Pazaru.

On je dodao i da će Republika Srbija, kada bude smatrala da to treba da se obznani i podeli sa javnošću Srbije i regiona, to i uraditi.

- Nije jeti, nažalost, ili na sreću. Nije jeti, a nažalost se bavio ovim stvarima koje su nezakonite. Nek njihova obaveštajna agencija pogleda svoj spisak dopisnih članova, nek vide ko se ne javlja po platu i ne šalje izveštaj. Postupa se u skladu sa zakonom, sa svim međunarodnim zakonima, procesuiran je i ima sva prava koja ima svaki građanin koji se nađe pred istražnim organima Republike Srbije - zaključio je Vučević.

