VELIKE REČI VUČIĆA U SRPSKOJ: Imate predsednika Srbije koji jednako voli svoju Srbiju i Srpsku! Srbija će uvek biti garant mira

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja na svečanom otvaranju novoizgrađenog Doma zdravlja "Srbija"

Foto: D. Gavrić

- Otac mi je sa ove strane Drine, iz sela Čipuljić kod Bugojna, Kada sam bio mali, pošto je to srpsko selo, uvek se pričalo o Srbiji. Neko je vozio debla, neko svinje za Srbiju. Svaki put, bez obzira na to što je Srbija u tom trenutku bila manje razvijena, oni su ulazili sa posebnom emocijom, vraćali se i uvek govorili 10 puta lepše od onoga što su mogli da vide u našoj Srbiji. Kao neko ko je rođen i ceo život živeo u Beogradu nisam mogao da razumem odakle tolika ljubav, sve dok me jedan dovan čovek koji je poginuo tokom ratova od 92. do 95. nije naučio tome. On je rekao "vi u Srbiji ste čuli da postoje neki Srbi... Vi nikada u Srbiji nećete moći da shvatite koliko vas mi volimo, koliko vas mi ljudi sa ove strane Drine volimo, šta je nama Srbija i koliko ona nama znači - rekao je Vučić.

- Ne samo da imate predsednika Srbije koji jednako voli svoju Srbiju i Srpsku, imate narod u Srbiji koji voli Srpsku svim srcem, jednako onoliko koliko vi volite Srbiju. I to je nešto što smo uradili u prethodnm godinama - dodao je predsednik Srbije.

- Kako god bilo, Srpska neće i ne može da ide protiv Srbije i Srbija nikada ništa protiv interesa Republike Srpske neće učiniti - naglasio je Vučić.

Rekao je da će Srbija biti uvek garant mira.