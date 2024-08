"RAFALI" NEĆE POTISNUTI SA SRPSKOG NEBA RUSKE "MIGOVE": Podgrevanjem Hladnog rata Srbija prinuđena da se okrene i zapadnim vojnim tržištima

PRVI borbeni avion "rafal" stići će u Srbiju 2028. godine, a do 2030. biće isporučena cela flota od 12 aparata koja uključuje tri dvoseda i devet jednoseda. To bi trebalo da bude dinamika isporuke letelica najnovije četiri plus generacije, čija kupovina je utanačena na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa njegovim francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

Vrednost ovog paketa je 2,7 milijardi evra, a očekivanja našeg državnog vrha su da će doprineti značajnom povećanju operativnih sposobnosti srpskog vazduhoplovstva.

Poslovni portal Blumberg je izvestio o trenutnom skoku akcija "Daso aviasiona" posle potpisivanja ugovora, a prema pisanju stručnih foruma, Srbija će "dobiti avion sposoban za izvršavanje zadataka presretanja, obezbeđivanja premoći u vazdušnom prostoru, dejstvovanja po ciljevima na zemlji i moru, osmatranja kao i lansiranje nuklearnog naoružanja".

Prema proizvođačkoj specifikaciji "rafal" je dug 15,3 metra, ima raspon krila od 10,9 metara, visok je 5,34 metra, a sa pogonom od dva Snecma M88 motora razvija brzinu do 1,85 maha. Konstrukcija letelice je 70 odsto od kompozitnih materijala, što joj daje 40 odsto veću nosivost u odnosu na iste od titanijuma ili aluminijuma. Status jednog od najboljih višenamenskih borbenih aparata "rafalu" daje veoma mali radarski odraz, što ga čini delimično "nevidljivim", mogućnost superkrstarenja (letenja nadzvučnim brzinama bez korišćenja forsaža) i sposobnost lansiranja raketa dugog dometa "meteor" i MICA (Missile for Interception, for Combat and for Auto-Defense - projektil za presretanje, borbu i samoodbranu).

"Rafal F4", kakav će dobiti naša Vojska, ima napredniji radar i senzorske sisteme u odnosu na ranije verzije, što mu omogućava bolje mogućnosti komunikacije i korišćenje "škorpion" kacige, koja pilotu daje prikaz "proširene stvarnosti" (Augmented Reality). U svetlu ovih podataka nije neobično što je potpisivanje ugovora o "rafalima" zasenilo sve ostale vesti o poseti predsednika Makrona Srbiji.

- Svaki borbeni avion, kao i druga složena borbena sredstva, nisu komercijalni već "politički" proizvodi. Politička situacija je bila odlučujuća i za ovo dooružavanje Vojske Srbije, jer mi kao neutralna zemlja moramo imati jaku avijaciju, a "rafal" je dobar avion, u rangu najsavremenijih. Naši piloti jesu navikli na druge vrste aviona od "laste", "galeba", "orla" do "migova" 21 i 29, od kojih su prvi pri kraju veka upotrebe, a drugih imamo koliko imamo. Danas je veliki problem da složena oprema dođe i iz Kine, a kamoli iz Rusije, i ta blokada će trajati godinama. Nabavka "rafala" je opravdana jer će omekšati i francusku politiku prema nama. Da li ćemo u narednom periodu nabavljati još aviona "mig 29", za koje je obučeno mnogo naših pilota, zavisiće od globalne politike. Mislim da se kupovinom "rafala" ne odustaje od svih stvari koje su do sada nabavljene - smatra general u penziji dr Danko Jovanović, nekadašnji načelnik Uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije.

Foto: Printskrin, Vikipedija General dr Danko Jovanović

On naglašava da nabavka "rafala" iziskuje ozbiljnu logistiku i potpuno inovativni pristup.

- Takvi avioni zahtevaju specifičnu obuku, proceduru održavanja i čuvanja, jer verovatno iziskuju i klimatizovane hangare zbog elektronike. Nisam imao priliku da vidim ugovor, ali verovatno na "rafal" mogu da se kače naše postojeće rakete, ali nosače je lako doraditi ako već nisu univerzalni. Nema bojazni oko njihove upotrebe i korišćenja u svim vremenskim uslovima, ali to zahteva da najiskusniji piloti idu na preobuku koja traje i novu opremu, verovatno kacige, u kojima će biti te nove aplikacije. "Rafali" su moderne konstrukcije, tako da će se remontovati moduli aviona, koji sigurno imaju dijagnostiku, ukoliko nam Francuzi isporuče, kako su rekli, najsavremeniji tip aviona - kaže general Jovanović.

ISTOK NIJE ODUŠEVLjEN

SA Francuzima imamo dugogodišnju vojno-tehničku saradnju, mnogo naših ljudi koji se bavi konstrukcijama je išlo u tu zemlju na specijalizacije, podseća general dr Danko Jovanović:

- Ne treba očekivati oduševljenje kupovinom "rafala" u zemljama od kojih smo do sada nabavljali borbene sisteme, ali to je normalno. Isto se desilo i kada smo kupili protivavionske sisteme iz Kine, digli su nos i oni koji su hteli da nam prodaju "patriot" i oni koji su hteli da nam prodaju S-300 ili S-400. Mi smo neutralni i imamo pravo da kupujemo gde hoćemo, a na kraju krajeva, čak i u vreme Hladnog rata imali smo oružje i sa Istoka i sa Zapada.