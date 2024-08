NOVINARKA N1 U ČUDU: Kako Vučić sme pred Makronom da kaže da Srbija sarađuje sa Rusijom? (VIDEO)

DANICA Vučenić, novinarka tajkunske televizije N1, rekla je da je Aleksandar Vučić vešt u spoljnoj politici, da ima dobru poziciju, da svi zapadni lideri žele da sarađuju sa njim, a onda se začudila što je predsednik Srbije pred Emanuelom Makronom jasno poručio da se ne odriče ni saradnje sa Rusijom.

Foto: Printskrin

- Vučić ima dobru spoljnopolitičku poziciju, on je vešt u spoljnopolitičkom pozicioniranju, i Amerika i Zapadna Evropa i tako dalje. On nije izgubio tu podršku, on je njima adresa. Dakle, za dogovore, za političke, ekonomske i tako dalje, on je adresa. On kaže, parafraziram, mene nije sramota što je Srbija donela odluku da sarađuje sa Rusijom, bez ikakve sramote smo doneli tu odluku. On to stavlja u neku parapsihološku i emotivnu ravan, to je strateška odluka - rekla je Vučenićeva.