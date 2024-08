MAKRONA U BEOGRADU PITALI O DUROVU: "Radi se o nezavisnoj akciji pravosudnih organa Francuske"

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron, oglasio se povodom slučaja osnivača Telegrama.

FOTO: N. Skenderija

- Francuska je zemlja koja štiti slobodu govora, štiti i voli inovaciju i preduzetništvo. Mi smo zemlja gde postoji podela vlasti i imamo pravnu državu koju kontrolišu nezavisne sudije i to je dobro. Ja nisam znao da gospodin Durov dolazi u Francusku, i to je normalno jer ja ne treba da znam ko ukazi u Francusku i ko iz nje izlazi, bilo da se radi o francuskim državljanima ili ne. Ja nisam pozvao i nije trebalo da se vidim sa gospodinom Durovom, nisam znao da on dolazi u Francusku. Radi se o nezavisnoj akciji pravosudnih organa Francuske, koja je organizivala transparentno ovu akciju. Kada govorimo o davanju državljanstva Durovu, to je bilo 2018. godine. Ja potpuno stojim iza te odluke. Radilo se o strategiji gde smo želeli da omogućimo ženama i muškarcima, sportistima, umetnicima, koji žele da nauče francuski jezik,koji žele da razvijaju inovacije, kada oni žele da dobiju državljanstvo mi smo im davali. Ja sam dao državljanstvo gospodinu Durovu, kao što sam dao i drugima. Mislim da je to nešto dobro za našu zemlju i nastaviću da radim to uz poštovanje pravila koja sam ovde spomenuo. Ništa više o tome ne znam i normalno je da ne znam ništa o tome jer se radi o državi prava i pravosudnim organima koji su nezavisni - rekao je Makron odgovarajući na pitanje francuske novinarke o slučaju osnivača Telegrama.