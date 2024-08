BIVŠI HRVATSKI MINISTAR: Vučić demonstrira moć-beleži spoljnopolitičke uspehe i na Istoku i na Zapadu (VIDEO)

DA je svima, pa i Hrvatima jasno da je Aleksandar Vučić broj jedan u regionu i u vrhu evropskih i svetskih državnika, posvedočio je bivši hrvatski minitar spoljnih poslova Miro Kovač.

Foto: Printskrin

- Gospodin Vučić demonstrira moć, on se sad oseća dovoljno snažnim, dolazi mu krajem nedelje gospodin Makron, bio mu je gospodin Šolc, bio mu je i kineski predsednik, sa Amerikancima dobro igra. Znači, on vrlo vešto pliva i misli i uveren je da sa Hrvatskom može na ovaj način demonstrirati svoju moć! Vučić je majstor manipulacije - naveo je Kovač na hrvatskom RTL.

BIVŠI HRVATSKI MINISTAR: VUČIĆ DEMONSTRIRA MOĆ - BELEŽI SPOLJNOPOLITIČKE USPEHE I NA ISTOKU I NA ZAPADU!



Miro Kovač - bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske:



"Gospodin Vučić demonstrira moć, on se sad oseća dovoljno snažnim, dolazi mu krajem nedelje gospodin Makron, bio mu je… pic.twitter.com/w9qX0lnylM — Detektor laži (@LaziDetektor) August 27, 2024

- U slučaju navodnog špijuna pre 8 godina je pokušao iz pozicije slabosti da skrene pozornost na tu temu, a sad je reč o demonstraciji moći! Vučić se sad smatra dovoljno snažnim da on sada pokazuje Hrvatskoj ko je baja! Ovo nije samo odmazda za ovog advokata (Berića), nego je ovo celi sklop - i Crna Gora i zabrana ulaska crnogorskim zvaničnicima. Dakle, on se ponaša kao car Srpskog sveta a to mu se na Zapadu toleriše, dolaze mu i Makron, i Šolc, dolazi mu i Si Đinping a i sa Amerikancima dobro pliva! Očekujem da će Vučić sad slaviti svoje spoljnopolitičke uspehe, dolazi mu Makron, kupuje rafale, sklapa partnerstvo sa Francuzima na polju energetike... - istakao je Kovač.