''IZ JANDROKOVIĆA PROGOVARAJU VELIKOSRPSKI KOMPLEKSI ZBOG USPEHA SRBIJE'': Premijer Vučević reagovao na izjavu predsednika Hrvatskog sabora

PREMIJER Srbije Miloš Vučević danas je, povodom izjave predsednika hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića da "Srbija nije demokratska država", poručio da je očigledno da iz usta Jandrokovića opet progovaraju velikohrvatski kompleksi zbog uspeha Srbije na svim poljima.

On je naveo da je hrvatskim zvaničnicima bitno da se širi antisrpska histerija.

- Taj isti Gordan Jandroković, koji je kao čelnik Sabora znao da se slika sa predsednikom Vučićem ispred zastava dveju država, po ko zna koji put se transformiše 'u skladu sa situacijom' - naveo je premijer Srbije.

On je istakao da je reč o čoveku koji je negirao zločin na Petrovačkoj cesti.

- Je l’ to čovek? Je l’ to vladavina prava, demokratija i evropske vrednosti? - upitao je Vučević ističući da je na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine pobijeno četvoro dece starosti od 6 do 13 godina, starci i žene.

- Zauvek ćemo tražiti pravdu za njih. Isto kao što će Srbija zauvek voditi nezavisnu i slobodnu politiku, i neće dozvoliti da iko pokuša da je slomi i vrati u vreme pre 2012. godine, kada se saginjala, izvinjavala i prećutkivala zločine protiv sopstvenog naroda- zaključio je Vučević.