VUČIĆ JASAN: Srbija je najbolja - nikada me nećete naterati da bilo koga i bilo šta volim više od Srbije, ma koliko se trudili

SPECIJALNI gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink bio je predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin

Na samom početku predsednik je govorio o poseti francuskog predsednika Emanuela Makrona koji će ove nedelje boraviti u dvodnevnoj poseti našoj zemlji. Vučić je podsetio da je Srbiju nedavno posetio Šolc, ali i kineski predsednik Si Điping.

- Čim ispratim predsednika Makrona letim za Prag. Očekujem da u prvoj polovini septembra odem u Podrinje. Radiću odande i razgovaraću sa narodom.

Foto: Printskrin

Kaže da će sa Makronom razgovarati o sporazumima, jedn od tih je sporazum sa francuskom elekltro kompanijom, o 5G mreži, o jačanju naše vojske.

- Jedan od sporazuma koji ću potpisati kada dođe Makron je sa njihovom elektro kompanijom. Ne smemo doći u situaciju da nemamo struje u budućnosti. Sećate se kada je 5G mreža uvođena pričali su da će nam spržiti glavu, sada kada je svi koristimo prešli su na litijum. Pričaćemo i o jačanju naše vojske, i već danima radimo oko ugovora za Rafale - kaže Vučić.

Predsednik kaže da u narednih par dana mora biti završena priča oko minimalne zarade.

- Ja bih voleo da bude u nivou potrošačke korpe, 53.500. To bi bilo povećanje od 14 odsto, ja bih to mnogo voleo. Poslodavci ne mogu da budu nezadovoljni, država na sebe preuzima dobar deo tih troškova. To su važne teme, mnogo toga značajnog je pred nama. Uveren sam da ćemo uspeti da nastavimo ovakvom stopom rasta, da za 11 odsto uvećamo penzije, i da od 1. septembra krenemo da isplaćujemo - kaže on i dodaje da penzije u Srbiji nikada ne kasne.

Foto: Printskrin

Kaže da će Makron biti dočekan uz najviše državne počast. Odgovarajući na napade u medijima Dragana Šolaka povodom dolaska francuskog predsednika koji šire neistine o skladištenju nuklearnog otpada u našoj zemlji, Vučić ističe da takve stvari neko uvek može da ponavlja, ali da niko nije naivan da poveruje u takve besmislice.

- Naš zakon to sprečava, niti je o tome iko ikada razgovarao. Sa EDF-om smo razgovarali na moju inicijativu. Ja znam da mi ne bismo imali struje, da nismo sačuvali ugalj mi ni sada ne bi imali struje. Samo da smo poslušali one pametnjakoviće koji su tražili da se ukinu ugalj i rudnici. Ja moram da gledam 10 godina unapred, tako rade ozbiljni ljudi - istakao je Vučić.

Podseća na naslov "Svi prljavi poslovi SNS-a", i kaže da je ponosan na Železaru, koja je čista i u kojoj danas radi 5.000 ljudi.

Foto: Printskrin

Tokom emisije pušten je spot koji je na društvenim mrežama objavila predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić a u kome se nižu izjave kojima u opozicionim medijama dehumanizuje predsednik i poziva na njegovo ubistvo.

- Odgovoriću vam na drugačiji način. Sve je izvrnuto naopačke i u svetu i kod nas u zemlji. Negde 2015. i 2016. još su Evropa i Amerika bili dominantni sa stopom rasta i u Davosu se jedne godine prvi put se pojavio Si Điping i on u potpunosti menja narativ, matricu međunarodnih događanja. On po prvi put prigrli globalizaciju, tržišnu ekonomiju i kaže da su spremni za potpuno otvorene granice, sve ono što su bile zapadne vrednosti od 50 godina do danas. Kako je on došao i to rekao, dolazi do toga da baš to za šta su se zalagali prestaje da bude dominantna vrednost i više niko ne govori o tržišnoj ekonomiji i svi onda počinju da govore o strogo kontrolisanim procesima i da konkurenti moraju da budu zaustavljeni.

Dodaje da su istovremeno, kada se govori o slobodi izražavanja i okupljanja, došlo do hapšenja Asanža i Snoudena.

- Nisu oni rođeni u Kini. Interesantan je i Pavel Durov, negde 2018. godine kada su u Rusiji krenuli u blagi pravni progon. Tog dana kada je sve krenulo, 26. organizacija sa Zapada je potpisali zahtev ruskoj državi da ne krše slobode. Prošlo je samo pet godina ili šest, pa je potpuno normalno da ga uhapse, da traže gašenje Telegrama u zapadnom svetu. Sve je postalo obrnuto, stvari se menjaju u skladu sa njihovim interesima - kaže Vučić.

Podseća da od kako je na vlasti je stalno bilo demonstracija i da nikada nikome nije bilo zabranjeno okupljanje.

- Ni kada su blokirali puteve, ma niko ih nije dirao. Istovremeno, u svim zapadnim zemljama kada bi se nenešto slično dogodilo bi Boga ubili u njima. Po 700 i 800 uhapšenih, od Holandije preko Nemačke. Sećate se kako su nosili Gretu Tunberg ispred nekog rudnika se zalepila za beton. Digli je njih četvorica, ajde marš odavde. Pričate o slobodi okupljanja, slobodi izražavanja, a mi smo 2008. godine kada smo hteli da demonstriramo, kada smo bili opozicija, ubijen je Ranko Panić, a ja sam pretučen. I svi i dan danas o tome ćute. Sve je obrnuto! Kada dozvolite najveće slobode, vi ste diktator. Što manje sloboda ima, to su vam usta puna demokratije. To je princip koji danas vlada.- rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Podsetio je na napade nakon izjave Tamare Skroze koja je pozivala na njegovo ubistvo.

- pojavila se jedino hrabra Ana Brnabić i rekla, pa ovo je poziv na ubistvo. Sledećeg dana kreće napad na Anu i na mene iako sam ćutao. Sve je naopačke okrenuto, sve je izvrnuto.

Podseća da je opoziciji nekada litijum bio šansa veka, a da im je danas "smak sveta".

- Može im se da lažu. Vidite mislim da je od predsudnog značaja da mi ljudima ukazujemo šta je istina, bez obzira kako se oni ponašaju. Kada sam video da je Skrozi za podršku od mene, koji joj ništa nisam rekao, dali neki predstavnici EU, Plamena iz Bugarske. Onda se postavlja pitanje koga ovde laže više. Koga lažete da predstavnici diplomatskog kora dolaze na demonstracije neke, a da su se naši demonstracijama pojavili u vašim zemljama bili bi istog momenta uhapšeni. Sve je izokrenuto.

Predsednik je podsetio na napade premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, na napade na njega u Potočarima...

- Nemojte da smetnete sa uma samo jednu stvar još. Sećate li se da su ikada, šta god se desilo bilo kome iz srpskog naroda, oni bili na strani Srbije? Kurti uhapsio preko 60 ljudi, nikada nisu reagovali ni na jedno hapšenje. On im je bio intelektualac i dobar. Kada se u Srebrenici desio napad na mene, nisu reagovali, rekli su da dižem sebi rejting. Nisu reagovali ni kada sam hteo da odem u Jasenovac, pa je zabranjeno. Jesu li ikada bili na strani bilo kog Srbina? Nisu bili ni na strani Nemanje Berića, koji je uhapšen zbog pesme - dodao je predsednik.

Na izjavu Dragana Đilasa da Vučić nije normalan, predsednik kaže da građani najbolje znaju kakve su im plate bile, i kolika je bila nezaposlenost tada.

- Moguće i to je uredu. Ovo je bilo kratko, ali glupo. Što se tiče toga ko je normalan, a ko nije normalan znaju građani.

- Ja sam jutros zvao Dačića, probudio ga, da vidim šta se dešava sa Severinom. On mi je rekao tako je i tako je, i rekao mi da nije privođena, zadržana je na granici dva sata. I ja mislim da je to mnogo glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi moramo da se razlikujemo od njih u svemu i to mnogo da se razlikujemo. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga ko sluša Tompsonove pesme. Sačuvaj me Bože one države koja mrzi Baju Malog Knindžu. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi - kazao je Vučić.

Ističe da će u naredna dva ili tri dana biti ukinuti spiskovi.

- Nema ko u Srbiji danas nije reagovao od opozicionih političkih partija i takozvane demokratske javnosti. Zato što je neka pevačica, koja kaže da je Srbija genocidna država, i da sam ja diktator, i koja zna da su Srbi zločinci, al voli pare od Srba ovde da uzima. Ćutali su, nijedno saopštenje nije otišlo za Nemanju Berića. 15 dana je bio u zatvoru, tučen i maltretiran! - kaže Vučić i dodaje:

- Kažu Hrvati zašto ste zadržavali nekog ko je pričao o genocidu, verujemo da će to prestati. Prestaće, zato što mi hoćemo da budemo izrazito demokratska zemlja. Oni su (Hrvatska), zvanično, zemlja EU, zvanično izašla sa zabranom političara koji su u parlamentu doneli odluku da se izglasa rezolucija o genocidu u Jasenovcu. Dakle, oni su tim ljudima zabranili ulaz. Stavili su te ljude na listu da preko Hrvatske ne mogu da uđu na teritoriju EU. Ne da su ih držali po sat, dva negde. Jer razumete o čemu vam govorim.

- Ali pitanje ovim našima odavde, odakle im obraz, našima odave, da su našli sve šta će da zamere Bori Čorbi, da ćute za Nemanju Berića, ali će za svaku sitnicu da napadaju Srbiju. Kurti danima hapsio Srbe, a Rada Trajković zadržana dva sata na prelazu, zvali me svi ambasadori! Ćutali su zbog desetine uhapšenih ljudi, pitao sam ih da li su normalni, da li ih je sramota - kazao je on.

On kaže da nikada neće moći da razume dozu autošovinizma kod Srba, i da sve tuđe više volimo od onoga što je naše.

- Nego da se vratim na Železaru. Ona je spas, Linglong je spas, to su investicije koje nas spasavaju. Kao i nemačke fabrike! Kaže mi jedan da ću biti gonjen zato što sam izdajnik. A on što je topio tenkove neće biti gonjen. Ljudi, kažu da sam napravio logor stranih kompanija. Pa oni nisu sasvim svoji, hoće da se vrate u vreme socijalističkog samoupravljanja. Mi smo zbog investicija pretekli sve i postali najuspešniji. Šta biste vi da uradite, da nas pretvorite u izolovano ostvro gde se ništa ne radi - kazao je predsednik.

Foto: Printskrin

Vučić je rekao da je Vulinu, koji je ministar, zabranjen ulazak u Hrvatsku.

- A jeste li čuli "Inicijativu mladih za ljudska prava" da traži da mu se dozvoli ulazak. Vulin, Berić, njihovi životi nisu važni. Ali hajka krene čim dirnete u nekoga drugog, hoće da mrzimo svoju zemlju. Neću to da im dam. Srbija je najbolja, i ono što nije dobro ispravljaćemo, ali nikada me nećete naterati da bilo koga i bilo šta volim više od Srbije, ma koliko se trudili uvek će vam biti neuspešno - istakao je Vučić.

O izjavi Slobodana Georgijeva, koji je rekao da je on nevaspitan, predsednik kaže da je mnogo toga iz kuće poneo, i da su ga vaspitavali roditelji.

- Sebi ću uvek pronaći loše strane. Tačno je da me je jednim delom i ulica vaspitala. Ali sam se okrenuo od ulice i vratio u klupe na fakultetu, kada su moji drugovi pucali jedan u drugog. Jedan je smrtno stradao. Tada sam završio sa ulicom na svaki način. Nikada to nisam krio. Zašto njima smeta ovo? Zato što se ja njih ne plašim. Nisam neko ko je bilo kada pribegao nasilju, niti sam zloupotrebljavao bilo šta. Trudim se da ne uvredim nikoga, pa ni njega, čak ni kada je rekao da bi članove SNS, ubedljivo najbolje partije, smestio u logor, zato što on i njegov gazda ne mogu da budu na vlasti. Njima smeta to što bi oni da vide da se ja njih plašim. Ma neću nigde da idem. Rođen sam u ovom gradu i tu ću da umerem. Ponosan sam na sve što sam uradio, jer ja vidim rezultate. Zapamtite moje reči, neće biti u stanju ne da okreče, nego ni da obiđu sve ono što sam izgradio. I puteve, i mostove, i bolnice, zgrade, kuće... Neće moći da obiđu! Njihov je problem u tome što kada prete da će neko plivati u reci, meni su smešni. Ja znam ove tipove, sve ih znam. Kao mnogo su pametni. Ja stojim, gledam ih, smešni mi svi zajedno. I sto puta kažem narodu, opasne su to stvari, mnogo novca spolja ima tu. Milijarde evra su uložene protiv mene, u njihov medijski sektor. Sa samo jednim ciljem! Do sada nisu uspeli. Ne mogu da podnesu da postoji neko ko je hrabar i neće da ustukne. Ja sam takve prozreo odavno - kaže on.

Ističe da on odavno zna da prepozna šibicare, i kaže da je mašinerija laži uključena u kampanju protiv projekta Jadar.

- Jedna laž sustiže drugu. Kažem im čekajte ljudi, imamo još dve godine da razgovaramo. Ja sam već pričao sa narodom, i tek ću! To ih baš posebno nervira. Naučni eksperti su rasturili njihove laži u param parčad. Moram i ja da sednem sa ovima iz Rio Tinta, pa da ih propitujem malo. Njihov je problem što ne umeju da se koncentrišu na rezultat - kazao je predsednik.

Foto: Printskrin

Rekao je da naša prosečna plata u septembru ide na 860 evra, a u decembru sledeće godine će biti preko 1.000 evra.

- Biće kupovna moć veća, pošto je skok plata i penzija kod nas mnogo veći od inflacije. Nadam se da neće rasti cena nafte, držaćemo inflaciju na četiri odsto. Moramo samo da se zapitamo, radimo li mi više? Kod nas po procenama oko 3 sata i 10 minuta ljudi gube vreme na poslu na društvene mreže. Zato ljudi neće biti zanatlije, jer mi moralo mnogo više da rade - ističe Vučić.

Rekao je da će Miloš Vučević i Tomislav Momirović predstaviti proizvode koji će imati specijalne cene, i kaže da je ponosan na to.

- To je bila Miloševa inicijativa. Srećan sam i super je. Ako bi bilo ovo sa minimalnom zaradom, a znaćemo u sredu, to bi značilo da ide preko 53.500. To bi bilo izuzetno, time bi smanjili siromaštvo, povećali prosek plata. Vidim da imamo manje siromašnih - istakao je predsednik.

Na kraju emisije je kroz smeh poručio Željku Mitroviću da se ne igra sa rečima hram i svetinja.