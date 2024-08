ŠEŠELJ O SRBIMA SA KOSOVA I METOHIJE: Hrabri su, prkosni i nepokolebljivi da ostanu na svojim ognjištima

ZAMENIK predsednika SRS Aleksandar Šešelj izjavio je da bi albanski teroristi bili najsrećniji kad bi Srbi napustili Kosovo i Metohiju.

Foto: Novosti

Šešelj kaže da su Srbi sa Kosova i Metohije hrabri, prkosni i nepokolebljivi da ostanu na svojim ognjištima.

- Ja mislim da je to nešto što nas je sve zadivilo i što nas, na poseban način, i obavezuje. Oni su, zaista, danas najponosniji deo srpskog naroda i to posebno nameće obavezu da se njihov interes i njihov opstanak na svaki mogući način zaštiti - rekao je zamenik lidera radikala za Palmu plus.

Šešelj kaže da je za napuštanje briselskog "dijaloga" i povratak pregovora o Kosovu i Metohiji u Savet bezbednosti UN.