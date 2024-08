"I TO VAM JE SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O RATKU RISTIĆU..." Ana Brnabić objasnila sve do detalja (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da je sa uživanjem čitala odgovor koji joj je uputio političar Ratko Ristić.

- Evo šta je u tom odgovoru, uglavnom o sebi, rekao:

1. KAD SE RATKU RISTIĆU NEŠTO NE SVIDI, UMESTO ARGUMENATA PRELAZI NA UVREDE. Tako je Ratko Ristić morao da naglasi kako „nije uveren“ da sam sama pisala odgovor – jer sam, valjda, glupa, nepismena, polupismena, poluusmena i sve ostalo što često imam prilike da čujem od opozicionih političara. To je dopunio još jednom uvredom, nazvavši me, neodređeno, „bićem“ („bića poput Ane Brnabić“). I to sam čula mnogo puta tokom svoje političke karijere – homopremijerka, Čale, gospodin ili gospođa, čudo, greška prirode i sl. Ovo je, ipak, prvi put da uvreda dolazi od prorektora (za međunarodnu saradnju!) Univerziteta u Beogradu.

2. NA IZBORIMA 2022. PODRŽAO KOALICIJU „MORAMO“ (ZA KOJU JE KiM NEZAVISNA DRŽAVA, SREBRENICA GENOCID, KOJA JE ZA ČLANSTVO SRBIJE U NATO I ZA HITNO UVOĐENjE SANKCIJA RUSIJI), ALI SAMO ZBOG ĆUTE! Kakav odgovoran stav! Ratko Ristić je javno pozvao ljude da glasaju za koaliciju „Moramo“ (vidi ispod), a sada kaže da nije bio za tu koaliciju, već za Ćutu?? Pa zašto danas onda nije sa Ćutom, već ga je prvo zamenio Boškom, pa onda Boška i Ćutu Nestorovićem – i to za nepune dve godine?!? A danas se na tim skupovima pravi da Nestorovića ne poznaje, a druguje sa Marinikom koja bi, takođe, odmah uvela sankcije Rusiji i proglasila Srbe za genocidni narod. Tako je to kad niste preterano opterećeni „sitnicama“ kakve su principi i odgovornost.

3. DO 2021. SE NIJE PROTIVIO PROJEKTU „JADAR“ I RIO TINTU JER GA „NIKO NIŠTA NIJE NI PITAO“, A ONDA JE POČEO DA SE PROTIVI – IAKO GA NI TADA NIKO NIŠTA NIJE PITAO?!? Priznaje Ratko Ristić da je između 2004. i 2021. obavljao različite odgovorne poslove za državu – od kontrole prostornih planova, do davanja saglasnosti na projekte (između ostalog) izgradnje malih hidroelektrana. Nije se, kaže, tada izjašnjavao o Rio Tintu i litijumu jer ga „niko ništa nije ni pitao“, a projekat je, kaže, bio „obavijen velom tajne“. Kakva je to laž najbolje govori to što je vlada Demokratske stranke (DS), 2012., usvojila Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, a u kojoj se imenom pominju Rio Tinto i litijum kao jedan od naših najvažnijih resursa. Čak ni to profesoru Ristiću nije dalo povoda da proveri o čemu se radi, da se zabrine, da se oglasi (jer, zaboga, niko ga ništa nije pitao), ali se odjednom, iznebuha, setio 2022. godine! Intrigantno.

4. DAVAO JE SAGLASNOSTI ZA MALE HIDROELEKTRANE, ALI NIJE ZNAO DA ĆE IMATI NEGATIVAN UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU! Čekajte, ljudi – pa profesor Ristić je upravo za tu oblast ekspert, kako nije znao? Koliko li onda greši u ostalim oblastima svoje sekundarne ekspertize – rudarstvu, medijima, izboru političkih stranaka koje podržava? A pošto je naknadno shvatio da je pogrešio i išao da ruši te male hidroelektrane za koje je, kao ekspert, davao saglasnost da se grade, da li je možda vratio novac državi koji je naplatio kao ekspert, pošto je naknadno zavapio da ipak nije imao dovoljno znanja da proceni eventualni negativan uticaj na životnu sredinu? Ne. Novac je zadržao.

5. POŠTO JE VEĆ EKSPERT NAJŠIREG SPEKTRA, RISTIĆ JE SADA POSTAO I MEDIJSKI ANALITIČAR. On, kome su Šolakovi mediji najsvetliji primer profesionalizma, ostale medije naziva „nižerazrednim propagandno-informativnim bućkurišima“ i „tragedijama srpskog novinarstva“. U zaključku, ako Ratka pitate – sve što nije Šolakovo je tragedija, a sve što je Šolakovo je lepo i profesionalno.

KONAČNO, MOJA PITANjA LjUDIMA SU SLEDEĆA:

1. Kakvo poverenje vam uliva čovek koji je 2022. podržao koaliciju „Moramo“ (levo-anarho-komunističku opciju), a 2024. pokret Branimira Nestorovića (desno-marsovsko-zavereničku opciju)?



2. Kako verujete u stručnost osobe koja je kao ekspert Republičke revizione komisije davao saglasnost za male hidroelektrane, a onda išao da ruši baš te male hidroelektrane?3. Kako vam se čini principijelnost osobe koja je za nepune dve godine promenila tri stranke, a danas pristaje da govori na protestima sa kojih fizički izbacuju Branimira Nestorovića uz koga je politički? I to vam je sve što treba da znate o Ratku Ristiću - navela je Brnabićeva u svojoj objavi.

Sa uživanjem sam čitala odgovor koji mi je uputio političar Ratko Ristić (Profesor Ratko Ristić odgovorio Ani Brnabić nakon prozivki koje je uputila na njegov račun zbog autorskog teksta u Danasu - Politika - Dnevni list Danas).



