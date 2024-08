"U SRBIJI POSTOJI JOŠ JEDNO OGROMNO NALAZIŠTE ZLATA" Vučić na pitanje "Novosti" - Navedena je šira lokacija, ali polako

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, danas je u pratnji predsednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića, posetio štandove sira, meda, proje i drugih proizvoda koji su meštani izložili.

Na pitanje "Novosti" o novom nalazištu zlata u Srbiji, predsednik Vučić je odgovorio da ima još jedno nalazište zlata, te da je ono u jugozapadnoj Srbiji.

- To je ogromno nalazište. Oni koji su otkrili, naveli su širu lokaciju, ali polako. Rudarstvo je kod nas ubijano decenijama, zamalo da zatvorimo Bor. Đinđić i Koštunica su nudili ljudima kikiriki i proizvodnju nameštaja - rekao je Vučić.

On je naveo da Bor danas dobro živi, zahvaljući "Ziđinu", i da ljudi odlaze u Bor i Majdanpek i to je problem Žagubice, Kučeva i drugih opština u tom kraju.

Kako je predsednik istakao, sve opštine imaju svoje želje, ali je aktuelna vlast sada bar uradila predprojektnu dokumentaciju pa zna koliko šta košta.

- Uvek izađe više. Ima put prema Boru i Majdanpeku koji mora da se napravi. Kripoljin - Žagubica smo uradili. Grgoljin-Despotovac osam kilometara, to je bilo jako važno da se spoji sa Pomoravljom u potpunosti. Još fali taj deo puta Žagubica - Bor, on je važan i naravno Milatovac, videli ste put koji je 3 metra širok, a loš asfalt. Nego, kako god da okrenete, to je opet minimalno milijardu, nešto 500 miliona, nešto 350 - rekao je Vučić.

Predsednik se požalio da niko ne primećuje šta je sve izgrađeno i da čim uradi nešto, kao da je urađeno pre 100 godina.

- To što je to izgrađeno pre pola godine ili godinu dana, ljudima sada izgleda kao da tu stoji 100 godina - rekao je Vučić i istakao da je važno da se razgovara s ljudima, jer tu ima mnogo problema.

- Hteli su da ugasimo rudnik već 12 godina, toliko odolevamo. Ne bi imali posla, to bi desetine, da ne kažem stotine bez posla ostali. To pripada u širom smislu Resavici. I to smo držali koliko smo mogli. Ovaj kraj je fantastičan za turizam. Takvu prirodu malo gde možete da vidite. Ali, nije iskorišćen - konstatovao je Vučić i dodao da su građani Srbije tek tokom korone počeli da otkrivaju svoju zemlju.

