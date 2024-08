"CILJ DESTABILIZACIJA SRBIJE" Vučić o protestima: U našu zemlju ušli rekordni iznosi novca različitim političkim kanalima

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je manifestaciju "Dani proje i sira" u Medveđici gde se u svom govoru osvrnuo na laži opozicije na protestu u Beogradu.

Foto: Printskrin

- Nema tu taktike, nije tu pitanje političkih stranaka. Upravo onome čemu formalno nisu namenjeni, ali govorićemo o tome. Proučavao sam prethodna tri dana koliko je novca u našu zemlju ušlo različitim političkim nevladinim organizacijama, rekordni iznosi novca. Čak sam rekao da to počnemo da vodimo kao strane direktne investicije, našalio sam se. To bi trebalo da vodimo kao značajan udeo, reč je o desetinama i stotinama miliona evra, ne dinara, već evra. Tako da će biti interesantno narednih dana, saznaće se kako to ide i funkcioniše. Kad pitam pa šta će neko da platite 105.000 evra neki nešnal endaunment ili neka tobož dobrotvorna, a u stvari je strana služba u belim rukavicama, što plaćaju protest od 105.000 evra. To je njihov interes u minicentralama, da ih ne bude u Srbiji ili da ih bude? Što tolike pare daju? Ono sve pare spolja, tako da biće interesantno - poručio je Vučić i dodao:

- Pažljivo proučavamo, ali će biti vrlo interesantno kada budete videli, iako nije sve transparentno, jer oni imaju tzv. bojler organizacije u koje ubace novac, a onda kroz istu banku ubacuju i u kešu prebacuju deo novca, ali ćete videti da je ogroman novac ubačen u našu zemlju, sa nesumljivim ciljem destabilizacije Srbije, ali neka ljudi procene.