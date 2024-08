VUČIĆ PRIMIO NAŠE OLIMPIJCE: Napravili ste pobednike od svakog od nas (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas učesnike Olimpijskih igara i članove njihovih stručnih štabova u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

FOTO: Novosti

Osvajačima olimpijskih medalja biće večeras priređen svečani doček ispred Starog dvora u Beogradu u 20 časova, a građanima će se obratiti zlatni vaterpolisti i strelci Zorana Arunović i Damir Mikec, osvajač srebrne medalje u tekvondou Aleksandra Perišić, bronzani košarkaši i osvajač zlatne medalje u tenisu Novak Đoković.

Poklon za Vučića

Damir Mikec je u ime članova Olimpijskog tima Srbije dobio poklon - maskotu OI sa potpisima sportista, a u znak zahvalnosti i podrške

- Ja sam ponosan. Nikada više kao predsednik Republike ih neću dočekati. Svaki sledeći put, pa i posle Los Anđelesa, biću sa narodom da ih dočekam - kazao je Vučić.

Obraćanje Božidara Maljkovića

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković kazao je da će sportisti videti šta su uradili tek kad izađu na balkon.

- Da smo mogli bolje, mogli smo. Imali smo i nesreću da ukinu karate, gde bi Prekovićka jednom nogom pobedila, da se Topićeva povredi, nepravda prema bokserki, možda zato što ima rusko prezime... Srbija mora da uradi rekonstrukciju svog sporta. Nekada je trener bio sinonim kluba. Milan Ribar - svi smo znali da je to Železničar, Žeravica - Partizan... Moramo da razvijamo trenere. U mom sportu su preuzeli Grci. Ja sam bio slab iz matematike, ali da kažem da od ovih momaka i devojaka - 29 njih nosi medalju oko vrata. To je veliki uspeh za zemlju kakva je Srbija - rekao je Maljković.

Vučić: Čestitam vam pobede i medalje

- Obavljati dužnost predsednika Srbije je najčasnija dužnost i ponosan sam na to. Ima bezbroj problema, ali ima i najlepših trenutaka koje nikada nećete da zaboravite. Ovo je jedan od tih. Danas je najlakši posao na svetu. Čestitam vam pobede i medalje i zahvaljujem vam se što ste taj lični uspeh podelili sa svima nama, učinivši ga našim, zajedničkim. Čitava jedna zemlja, njenih 7 miliona ljudi, ne samo što su osetili ponos i neizmernu radost, nego su se, zahvaljujući vama, popeli na sam vrh, onaj sa koga čitav svet, pobeđeni izgleda ne tako veliko, ni tako nedostižno. Napravili ste pobednike od svakog od nas. Pomogli ste nam da verujemo da možemo sve i da ne postoje nemoguće misije. Da li smo mogli više? Verovatno smo morali. Gledaćemo da u budućnosti bude i više. Već se spremamo za Los Anđeles, to Novače važi i za vas - rekao je Vučić.

FOTO: Novosti

Kaže da je košarkaška reprezentacija Srbije defakto pobedila SAD.

- Nije tim iz 1992. bio bolji od ovog drim tima. Ugled Srbije je danas veći nego što je bio juče zahvaljujući vama - izjavio je Vučić.

- Vaterpolisti, neku ste čudnu odbranu igrali u poslednjih nekoliko utakmica. Uroše, kapa dole za ovo što ste uradili. Ne znam da li znate kakvo je slavlje bilo u Srbiji. Hrvati su već slavili to što su najbolji u regionu, a onda ste na scenu stupili vi i to promenili - dodao je on.

Predsednik se potom zahvalio svim srpskim učesnicima Olimpijskih igara na borbi.

- Svi ste učestvovali u jednoj velikoj zajedničkoj pobedi. Sve nagrade su isplaćene, košarkašima će ujutru. Znam da vama to ne znači mnogo, ali da vam pokažemo koliko nama znači. Gledaćemo da dug prema vama vratimo, ulagaćemo još više. Živela Srbija, sve najbolje vam želim - rekao je Vučić.

19.07 - Predsednik Vučić jednom po jednom osvajaču medalja, uz nekoliko toplih reči i stisak ruke, čestita veliki uspeh postignut na Olimpijskim igrama u Parizu.

Vučić je prvo pozdravio vaterpoliste, potom Aleksandru Perišić, Zoranu Arunović i Damira Mikeca, koji je dobio i snažan zagrljaj.

Usledile su i čestitke za košarkaške reprezentativce. Kada se pojavio Novak Đoković, dobio je veliki aplauz od svih prisutnih.