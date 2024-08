EVO ZAŠTO MRZE I NASILJEM RUŠE VUČIĆA! Srbija je nikad jača, i sa Olimpijskih igara se vraća kao najuspešnija država regiona! (VIDEO)

ODGOVOR na pitanje zašto je neko sinoć sprovodio stravično nasilje na ulicama Beograda stigao je nepun dan kasnije.

Foto: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

Srbija se nakon pobede nad Hrvatskom u finalu olimpijskog vaterpolo turnira iz Pariza vraća kao 27. na listi najuspešnijih reprezentacija, a najuspešnija u regionu Zapadnog Balkana ili bivše Jugoslavije, kako ko više voli.

U leđa nam gledaju Hrvatska i Slovenija, dok ostale države nisu ni rangirane jer nisu osvojile nijednu medalju. Mnogi su u zemlji i komšiluku seirili zbog lošijeg starta srpskih sportista i za to krivili Aleksandra Vučića. Ali, kao i u politici, opet su izgubili. Srbija je i u sportu pretekla sve zemlje regiona, kao što ih je pretekla ili ih pretiče i u ekonomiji, životnom standardu i međunarodnom političkom ugledu. E, za to je Vučić vaistinu kriv i to mu nikada neće oprostiti.

Učiniće sve da ga uklone na bilo koji način i Srbiju resetuju na slabašnu i poslušnu državicu iz perioda od pre 2012. godine. Ipak, ishod tih pokušaja završiće se kao i svi prethodni i gorespomenuti. Baš kao što se završio i sinoćnji nasilni pokušaj otimanja države.