OVO JE NAJBOLJA KOMPANIJA: Vučić pohvaliko kinesku kompaniju - Verujem da će Beograd - Niš do 2027. biti završen

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u pratnji ministra Vesića obilazi završne radove na železničkoj stanici Vrbas Nova.

Foto printskrin Pink TV

Vučić je rekao da je spreman na nastavak radova, ukoliko će ostati isti tempo i nivo odgovornosti kineske kompanije.

- Ovo je najbolja kompanija. Njima je rok iduća godina, a mi u novembru već imamo da se vozimo do Subotice... Nezamislivo je bilo. To su rezultati koje niko ne može da promeni. Ima i naših kompanija koje uče, ali je suština da nemamo tu vrstu znanja i za to su nam potrebni kineski prijatelji - kazao je Vučić, te dodao da veruje da će Mađari svoj deo da završe u naredne 2 godine, i da će deonica Beograd-Niš biti završena do 2027.