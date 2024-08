VUČIĆ NA PITANJE "NOVOSTI" O DEŠAVANJIMA NA KiM: Kurti je nervozan, provocira jer mu ističe vreme

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja posle obilaska radova n aizgradnji Nacionalnog stadiona u Surčinu, na pitanje "Novosti" dao komentar o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji.

Foto: AP Photo/Visar Kryeziu/D. Milovanović/Jutjub/Around The World 4K

Kaže da Kurti provocira jer mu "ističe vreme" i želi da izazove sukobe pre američkih izbora.

- On želi da se ne dočeka neka ozbiljnija promena u Beloj kući, a da pre toga pokuša da nas okrene protiv NATO-a ili obrnuto. On je nervozan. Teško je našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali njegova politička pozicija nije onako jednostavna kao npr. pre dve godine ili godinu dana. Moramo da budemo racionalni, ozbiljni, čvrsti u svom opredeljenju da čuvamo Kosovo i Metohiju u okvirima naših granica. Znam da je našem narodu teško, ali ovo nije rezultat politike, već nasilje - kazao je on i podsetio na činjenicu da Priština krši sporazume.

Nada se da će sutra KFOR reagovati kako treba i da će zatvoriti most na Ibru i sprečiti najezdu Albanaca.

- Nadam se da nas neće dovoditi u poziciju u kojoj bismo morali da reagujemo, ali nekad vas neko dovede u poziciju iz koje ne možete da izađete. Ja verujem da još nismo dovedeni u tu poziciju - kazao je Vučić.

