JEVTIĆ UPOZORAVA: Protiv mene i Opštine Štrpce se vodi hajka

NAKON što je iz Opštine Štrpce saopšteno da je osoba sa inicijalima S.I, koja se predstavila kao novinar, bez dozvole i saglasnosti prisustvovala i snimala sastanak predstavnika opštine i meštana sela Gornja i Donja Bitinja, gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić ukazao je da se protiv njega, kao i protiv opštine, vodi hajka od strane onih čije su, kaže, politike štetne po srpski narod na Kosovu i Metohiji.

FOTO D.Z.

Jevtić je na Fejsbuku naveo da ima potrebu da ukaže na laži i demantuje "gospodina novinara" koji je danas bez dozvole ušao na sastanak u salu Skupštine opštine.

Povodom izjave S.I. da je pokazao legitimaciju, te da su u opštini Štrpce "manipulatori", Jevtić je uzvratio da je u sali na sastanku bilo 20-ak ljudi, koji mogu da potvrde da li je to istina.

"Ako sam ja slagao da je S.I. pokazao legitimaciju kada sam to od njega tražio - mogu da posvedoče ovi ljudi. Takođe, S.I. je svojim telefonom sam snimio razgovor u kojem, kada ne može da dokaže da je novinar, kaže da je on tu kao 'privatno lice'. Sami zaključite ko laže i ko manipuliše", naveo je gradonačelnik Štrpca.

Jevtić odgovara i na tvrdnje S.I, da je pokazao legitimaciju portiru i ističe da portir, ali i snimak sa sigurnosnih kamera svedoče suprotno.

"Na snimku sa video nadzora zgrade opštine vidi se kako S.I. prolazi bez da se obraća portiru. Ovu informaciju potrvrdio je i sam portir i on je spreman da to potvrdi i u službenoj pismenoj izjavi. S.I. niti je pitao, niti se predstavio kao novinar, niti pokazao bilo kakvu legitimaciju bilo kome danas i za sve ovo postoje konkretni dokazi i svedočenja", ukazuje Jevtić.

Reagovao je i na navode iz medija da je u "ABRPK Radio Borzani registrovan kao individualno preduzeće, dok je Saša Ilić, prema ugovoru – novinar."

ABRPK je, pojašnjava Jevtić, tzv. agencija za registraciju biznisa Kosova u koju mogu da se registruju bilo kakvi biznisi.

"Drugim rečima, neko se registruje kao preduzeće koje zaposli nekog da bude novinar? To formalno znači da svako u preduzeću može da bude i novinar i lekar i pilot, ako mu to neko preduzeće da takav ugovor. Ja postavljam jasno pitanje: da li postoji neka procedura da bi neko mogao da se nazove novinarom? Da li je minumum da budete registrovani kao medij, da kao takvi poštujete neka pravila i zakone ili danas bilo ko sebe može nazvati novinarom? Da li je danas dovoljno da odete i na nekom štampaču sebi izradite nešto što zovete PRESS legitimacijom, i da takva 'izdata' letimacija ne podleže nikakvoj proveri? Pa ne bih rekao da je to baš tako jednostavno. S.I. misli da jeste, ali siguran sam da postoje pravne norme i regulative i odgovornost ukoliko neko tek tako sebi izda legitimaciju novinara. Time se neću baviti ja, jer to moj posao nije. Baviće se oni čiji to posao jeste", naglašava on.

Uz citat iz medija da S.I. "na pitanje zašto je prijavljen u policiju, odnosno kakve je neovlašćene podatke iznosio, te da li ga je tzv. kosovska policija pozvala na informativni razgovor, ili procesuirala, kaže da nije i da ne zna o čemu govori Jevtić", poručio da ne zna da li je S.I. priveden na informativni razgovor u policiju, ali da zna da je on neovlašćeno snimio privatan posed, automobil, što je prijavljeno podliciji i Opštini Štrpce.

"Sad, čitam danas, kaže gospodin 'novinar' kako su građani nezadovoljni jer se zapošljavaju i pomažu samo oni koji su bliski vlasti. Pitam ga sad ovako javno: Kojoj si vlasti blizak ti? I samo ću dva primera navesti: Donacije iz budžeta Ministarstva za povratak za više projekata ili Ugovor za suprugu iz budžeta Republike Srbije", naveo je Jevtić.

Dodaje da će se i o svim drugim pitanjima oglasiti vrlo brzo i da je spreman da pružisve odgovore.

"Ono na šta ovom prilikom imam obavezu da ukažem jeste činjenica da se protiv Opštine Štrpce i mene lično već duže vreme vodi hajka, plaćena i naručena od strane onih koji od mene nisu mogli da dobiju saglasnost za delovanje protiv interesa građana opštine Štrpce, od strane onih protiv čije se politike štetne po srpski narod borim, od strane onih koji su čak išli do toga da ugrožavaju bezbednost mene i moje porodice. Grdno se varaju svi oni koji misle da će me slomiti lažima, manipulacijama, pritiscima, pretnjama. Za sada toliko", zaključio je.