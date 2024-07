''PODIGLI SU ZAGAĐENJE ČETIRI PUTA'': Branko Pavlović do srži ogoleo odnos bivše vlasti prema životnoj sredini

NEKADAŠNjI direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović do srži je ogoleo nesavestan odnos bivše vlasti prema životnoj sredini, u vreme beskrupulozne privatizacije i katančenja srpskih preduzeća.

Foto: Printskrin

- OD cementare Beočin, mi smo po ugovoru prodali životnu sredinu. Nama je Lafarž rekao da će sa gasa, koji je iz Miloševićevog vremena, pošto se nalazi u Nacionalnom parku Fruška gora, preći na ugalj, jer je naravno mnogo jeftinije. I sada, Agencija za privatizaciju uopšte nije zatražila da se detaljno definiše nakon kojih instaliranja filtera, sa kojim merenjima zagađenja i tako dalje će se to eventualno dozvoliti, u nekom budućem periodu - istakao je Pavlović.

- Pošto su oni rekli ''preći ćemo na ugalj'', tako stoji u jednom od njihovih dokumenata, a ti nisi ništa uradio, oni su prešli na ugalj odmah, podigli zagađenje četiri puta i dok je došlo do toga, da sad stvarno inspekcija nema kud nego mora na dve godine da ih zatvara, oni su izgubili 60 posto cene koju su dali samo na razlici cene energenta gas-ugalj. Jasno kaže nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju.

Prve privatizacije koje je dovela Đinđićeva vlada

- Kod Kosjerića, cementare, oni su investirali iz sopstvenih sredstava. Ja ozbiljno tražim tu kontrolu, kako se radi, oni me izveste i kažu: Ovi tamo investiraju iz sopstvenih sredstava. Zovem odmah vlasnike i kažem, pozovite vaše advokate da dođu ovde na razgovor, imamo problem sa izvršenjem ugovora - istakao je Pavlović.

Zavaravanje domaće javnosti

- Jeste li vi čitali ugovor na srpskom ili engleskom. Ja kažem da se mi vidimo za dva-tri dana, čim sam spustio telefon kažem ''daj mi ugovor na engleskom''. Oni mi donesu ugovor na engleskom. Ono što je na srpskom, zabranjeno je: Zabranjuje se investiranje iz tekućih prihoda samog Kosjerića. Tog pasusa nema na engleskom. A na engleskom, u slučaju spora važi verzija na engleskom. To nije greška u prevodu, to je namerno izostavljen pasus... To je potpuno zavaravanje... I tako niz tih stvari - zaključuje Pavlović.

BONUS VIDEO:

LAŽNI EKOLOZI PREŠLI GRANICE: Agronom plaši narod i širi paniku sumanutim lažima, N1 direktno prenosi