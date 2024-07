NOVINARKA Ljiljana Smajlović govoreći u jednoj emisiji ukazala je na stvaranje atmosfere u kojoj je moguće da neko dođe na ideju da pokuša da izvrši atentat na predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen/@LaziDetektor

-U slučaju Vučića, mi smo imali priče o mogućem atentatu na njega o to je izazivalo gromoglasan smeh u opoziciji, govorili su da je folirant koji od sebe pravi žrtvu. Mislim da u našoj političkoj klimi predsednik bi morao da bude ubijen da bi oni poverovali u to, poverovali bi tek kad bi metak bio mnogo delotvorniji nego u slučaju Trampa i ja to smatram vrlo opasnom stvari jer se sve minimizira. Ti kad nekog proglasiš Hitlerom, pa ti ne možeš sutra da kažeš 'jao, baš mi je žao što je neko uzeo snajper i pucao u Hitlera'. Ako ti stvarno veruješ da je on Hitler, možda bi trebalo da odemo po snajper - to je ta logika? Niko u to stvarno ne veruje da je Vučić Hitler, to rade da zaplaše svoje pobornike i lakše upravljaju ljudima! Ovo iz Amerike je dobra opomena za nas, reči nekad proizvode posledice."

LJILJANA SMAJLOVIĆ: KAD OPOZICIJA VUČIĆA NAZIVA HITLEROM, TO ZA NEKE MOŽE DA BUDE POZIV NA UBISTVO VUČIĆA!



"U slučaju Vučića, mi smo imali priče o mogućem atentatu na njega o to je izazivalo gromoglasan smeh u opoziciji, govorili su da je folirant koji od sebe pravi žrtvu.… pic.twitter.com/JqQb4g4tS4 — Detektor laži (@LaziDetektor) July 28, 2024