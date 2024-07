VUČIĆ MAKRONOV GOST NA PRIJEMU: Srdačan pozdrav dvojice lidera - Svečana ceremonija u Jelisejskoj palati (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas ceremoniji otvaranja 33. Letnjih olimpijskih igara u Parizu

Foto: TANJUG/ TANJUG VIDEO/

Zahvalan na srdačnom dočeku

Predsednik Vučić se nakon prijema u Jelisejskoj palati oglasio na svom zvaničnom Instagram nalogu.

U Jelisejskoj palati u Parizu, uoči otvaranja 33. letnjih Olimpijskih igara, danas se održava prijem u čast svetskih lidera i predsednika međunarodnih organizacija, koji priređuje predsednik Francuske Emanuel Makron, a među 100 odabranih zvanica je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Zvanice ispred Jelisejske palate dočekuje Makron sa suprugom Brižit. Nakon srdačnog pozdrava predsednik Vučić se fotografisao sa predsednikom Francuske i njegovom suprugom.

Foto: TANJUG/ TANJUG VIDEO/

Prijemu prisustvuje 85 svetskih lidera, među kojima su, osim predsednika Vučića, premijer Grčke Kirjakos Micotakis, predsednik Bugarske Rumen Radev, kancelar Nemačke Olaf Šolc, prva dama Sjedinjenih Američkih Državs Džil Bajden, predsednik Poljske Andžej Duda, predsednik Argentine Havijer Milei, premijer Albanije Edi Rama, kancelar Austrije Karl Nehamer, predsednik Kameruna Pol Bija, emir Katara šeik Tamim Bin Hamed Al Tani, predsednik Mađarske Tomas Šujok i mnogi drugi.

Prisutno je i 15 predsednika međunarodnih organizacija, između ostalih, generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš, predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard, predsednik Evropskog Saveta Šarl Mišel, predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah i mnogi drugi.

Predsednik Vučić najavio je da će danas imati kratak susret sa predsednikom Francuske Emenuelom Makronom.

- Očekujem njegovu posetu Beogradu u narednih 50 dana, najkasnije i verujem da bismo tu mogli važne sporazume da postignemo - rekao je Vučić novinarima uoči prijema u Parizu.

Predsednik Vučić je istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja da gajimo dobre veze i dobre odnose sa Francuskom, kao i da te veze unapređujemo. Takođe izrazio je uverenje da će Francuska održati red i bezbednost na najvišem nivou tokom održavanja 33. Letnjih Olimpijskih igara.

- Bolje je preduzeti svaku meru bezbednosti, nego razmišljati o tome da li možete da prošetate od ove do one ulice...To je nešto što je svakako veoma važno i verujem da će oni uspeti da održe to na najvišem nivou tokom trajanja Olimpijade - rekao je Vučić.

Dodao je da razume posvećenost francuske policije svakoj meri bezbednosti i naveo da je mnogo pretnji stiglo od različitih grupa širom sveta. U Parizu, kao i ispred Jelisejske palate mere bezbednosti podignute su na najviši nivo, ulice su zatvorene i primetan je veliki broj pripadnika policije i vojske. Po završetku prijema, šefovi država i vlada uputiće se ka Trokaderu, odakle će pratiti svečano otvaranje Olimpijskih igara, koje je predviđeno u 19.30 časova.

Kako se navodi, tokom boravaka u Parizu, predsednik Vučić će prisustvovati i svečanom otvaranju Srpske kuće.