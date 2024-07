ĐURIĆ U POSETI RIMU: Italija ključni partner Srbije i regiona

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je Italija ključan partner Srbije i regiona, kako u ekonomskom razvoju, tako i u očuvanju stabilnosti i mira.

On je rekao da je Tajanija upoznao s tim da je u prethodna 24 časa na teritoriji Srbije došlo do otvaranja čak dva velika proizvodna pogona italijanskih kompanija, koje će pomoći da se i srpska i italijanska privreda brže razvijaju i da kao Evropa budu zajedno konkurentniji i na trećim tržištima.

-I mislim da je upravo ova vrsta ekonomske osovine između Balkana i Italije ključ za konsolidaciju i procesa političke stabilizacije, ali i uvezivanja čitavog regiona u evropske tokove - rekao je Đurić, a saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

On je iskazao zahvalnost italijanskim prijateljima na podršci evropskom putu Srbije, koja je, kako je rekao, izuzetno značajna i snažna i istakao da očekuje da Srbija do 2027. godine bude u punoj meri institucionalno i u pogledu reformi spremna za članstvo.

-Ali ono što nam je veoma značajno jeste da imamo podršku država, čija politička težina, poput političke težine Italije, može da donese do ključnog napretka u učlanjenju i Srbije i čitavog regiona u Evropsku uniju. Veoma smo zadovoljni nivoom komunikacije na visokom političkom nivou, odnosi između predsednika Vučića, premijera Vučevića i gospođe Meloni su izvanredni - rekao je Đurić.

Ministar je naveo i da se raduje zajedničkoj sednici vlada Srbije i Italije do kraja ove godine, podsećajući da su ove godine već održana tri velika privredna foruma između Srbije i Italije.

- I veoma nam je drago što će se ovaj trend nastaviti. Ove godine obeležavamo i 145 godina naših diplomatskih odnosa, što je izuzetno značajan jubilej, kao i 15 godina strateškog partnerstva između Srbije i Italije - ukazao je on.

Podsetio je da je Italija prva zemlja u Evropi s kojom je Srbija zaključila sporazum o strateškom partnerstvu i iskazao zahvalnost italijanskim prijateljima zbog svega što već decenijama rade na očuvanju mira u našem regionu, ali i na zaštiti manastira Visoki Dečani i naše kulturne baštine na Kosovu i Metohiji.

Đurić je rekao da Italija, njen narod, ali i vlada te zemlje mogu čvrsto da računaju na Srbiju za podršku u sprečavanju ilegalnih migracija preko tzv. balkanske rute.

- Srbija je prošle nedelje pristupila sporazumu sa Frontexom i od sada možemo zajedničkim snagama da kontrolišemo balkanski prilaz ilegalnih migracija. Mi smo države koje drže do svojih granica, koje drže i do humanosti i koje će zajednički da se suoče sa ovim velikim izazovom i unapred vam hvala na ovoj sjajnoj saradnji -rekao je on.



Đurić je naveo da je Srbija sa Italijom napravila strateško partnerstvo koje znači da su italijanske kompanije ne samo dobrodošle, nego će naša zemlja da nastavi da bori za svaku novu italijansku investiciju u Srbiji, zato što je to obostrano korisno.

- Naša trgovinska razmena sada se meri milijardama evra na godišnjem nivou i Beograd kao domaćin EXPA 2027. koji će ukupno podrazumevati oko 17 milijardi evra investicija, želi da vidi italijanske kompanije angažovane i na realizaciji ovog projekta - rekao je Đurić.

Ministar je naveo da je Srbija zemlja u kojoj se u ovom trenutku realizuje izgradnja 10 novih autoputeva, u dužini od 500 kilometara, dve nove brze železnice i metro u Beogradu.

- Želimo da italijanske kompanije uzmu učešće i u realizaciji ovih projekata u još većoj meri i želimo da nastavimo da se zajednički razvijamo na način na koji je to bio slučaj do sada - rekao je on.

On je rekao da ljudi u Srbiji imaju osećaj kao da su u pravom smislu te reči jedna porodica sa Italijom.

- I kada Fiat počne da proizvodi Fiat Grande Pandu u Kraguevcu to znači da će naš brutodruštveni proizvod da skoči za 0 ,5 odsto. Ali to znači i da će novac iz tog projekta da se sliva jednim delom u Italiju i da će od toga koristiti da imaju italijanski inženjeri, italijanska industrija i fabrike, komponenti i mnogi drugi. Razvijeni Balkan, koji danas pomaže Italija, pomaže budućnosti, sigurnosti i konkurentnosti Italije i Evrope pred različitim svetskim izazovima - naveo je Đurić.

Italijanski ministar spoljnih poslova Tajani zahvalio se Đuriću na poseti Italiji i istakao da je Srbija prijateljska zemlja.

- Sa Srbijom smo već organizovali dva važna biznis foruma, jedan u Beogradu prošle godine, i jedan ove godine u Trstu. Naše partnerstvo je strateškog značaja i podržavamo u potpunosti pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Veoma smo otvoreni i spremni da učinimo sve što je potrebno da podržimo ovu zemlju - rekao je Tajani.

Tajani je rekao da su on i Đurić razgovarali o situaciji na Zapadnom Balkanu, ratu u Ukrajini, kao i o pitanju KiM, i izrazio zadovoljstvo što italijanski vojnici u okviru KFOR-a igra ''imaju veliku ulogu'' u zaštiti pravoslavnih manastira koji su značajna kulturna i religijska mesta za srpski narod.

Naveo je da će uskoro biti organizovan ''susret ekonomskih komiteta'' dve zemlje, kao i Albanije, pošto Italija želi da pboljša veze i dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana.



- Srbija je potpisala sa Frontex-om vrlo značajan dogovor, to znači da imamo savršenu saradnju sa zemljom koje je kandidat za ulazak u EU. Sa te tačke gledišta sve ide u najboljem pravcu. Razgovaramo o tome da organizujemo susret dveju vlada kao što je dogovoreno između predsednika Vučića i gospođe Meloni - istakao je Tajani, dodajući da će taj susret biti organizovan krajem godine kako bi se ojačalo prijateljstvo i odnosi dve zemlje.

Istakao je da Italija želi da investira u Srbiju i pozvao je srpska preduzeća da dođu u Italiju.

