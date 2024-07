MI SMO U ZAMAHU I TREBA DA NAPREDUJEMO Vučić sa niškog aerodroma poručio: Morate da verujete u svoju zemlju i da radite (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u Nišu obilazi novi terminal na aerodromu "Konstantin Veliki".

Foto: Novosti

Obraćanje predsednika Vučića

- Hvala svima na osmesima, lepom raspoloženju i divnom dočeku. Srećan sam što sam danas u Nišu. Dva su povoda, dva jednako važna. Jedan je kamen temeljac za fabriku koja zapošljava Nišlije, koja će da donosi prihode, a drugi je ono što država od tako prikupljenog novca ne samo vraća već i dodatno ulaže u Niš, a to su osnovni infastrukturni projekti. Pored puteva i železnice, napravili smo ovde novu zgradu. Napravićemo da i stara zgrada izgleda kao ova nova. Moraćemo da izgradimo logističke kargo kapacitete i uvećamo broj low cost kompanija - izjavio je predsednik.

- Nije iščezčla želja da se naprave novi aerodromi. 2012. godine iz Niša se letelo samo za Podgoricu i to uz subvenciju grada. Tada je bilo 27,5 hiljada putnika na ovom aerodromu. Prošle godine 448 hiljada putnika, samo pogledjate kakva promena za kratko vreme. Uložili smo 2,7 milijardi dinara. Ovaj terminal može da opsluži 1,5 miliona putnika i 6 vazuhoplova istovremeno. Planiramo da utrostručimo broj putnika. Na prostoru stare zgrade napravićemo novu.

FOTO: Novosti

- U okviru inicijative Srbija 2027, predviđeno je 60 miliona evra za infrastrukturu. Napravićemo novi kontrolni toranj, rekonstruisaćemo poletno-sletnu stazu i stazu za parkiranje. Sve to nam je neohopdno zbog većih aviona da bismo se pripremili za Ekspo jer će Niš biti glavni hab pored Beograda za prijem putnika i Niš će od Ekspa imati ogromnu korist. Važno nam je da je Niš dobio ovakvu zgradu i ulaganja će se nastaviti. Hoću da se zahvalim ljudima u Nišu i jugu Srbije uprkos nefer kampanjama o tome da nije urađeno dovoljno. Niš je jedno od tri mesta u kojima je najviše učinjeno. Uvek smo mogli više. Predsednik sam zemlje koji je u Niš dolazio više nego bilo ko zajedno od 1955. To vam pokazuje koliko pažnje smo posvetili Nišu, a tek kada grad dođe do 300-400 miliona evra godišnjeg budžeta možemo da kažemo da smo sve uradili kako treba i da je to primereno. Što se Srbije tiče, imam samo jednu želju, kasnili smo 23 dana, to je skoro ništa za ovako kapitalni objekat. Čestitam onima koji su radili i izgradili, ali vam čestitam na brzini i efikasnosti. Biće još posla u Srbiji.

- Mi moramo brzo da nadoknadimo vreme u kojem smo zaostajali. Kina je do početka 19. veka bila sila u svetu, pretekli su ih mnogi u svetu jer su propustili jednu rezoluciju. Nisu shvatili da treba da prihvate neke stvari da bi napredovali i sada idu silovito ka vrhu, vraćaju se na mesto odakle su došli. Zaostajali smo mi vekovima, imali frustracije jer zaostajemo za zapadom i mnogima u okruženju a sada brže napredujemo i od jednih i od drugih. Imali su 300, 400 godina prednosti, ali se ta razlika smanjuje iz dana u dan. Morate da verujete u svoju zemlju. Verujte da teškim i napornim radom možemo da smanjujemo tu razliku ubrzano. Da ponovimo tako 10 godina i vratili smo se u igru posle godina lošeg sistema. Sebe moramo da nateramo da radimo više, zato propadaju sistemi, kontinenti. Ne može četiri dana da se radi, tri dana da se radi, mora više da se radi da bi više proizvodio. Ovo govorim kao predsednik jer znam da će neko ovo možda da citira. Mi smo u zamahu, ostali stoje ili minimalno napreduju. Na istoku napreduju, u Africi napreduju, stizaće nas i prestizati ako ne radimo više. Moramo da uhvatimo priključak.

FOTO: Novosti

-Argentina je bila razvijenija pre 100 godina od Nemačke i Francuske, Venecuela isto pre 80 godina, nemojte da kažem koliko je Libija bila bogatija od Emirata, sve se menja. Važno je da imamo pametno i ozbiljon rukovodstvo. Da imamo mir, da guramo zemlju napred, da radimo i da se borimo. Želim vam uspešan rad i neka je putnicima srećan put za Atinu sutra. Živeo Niš i nišavski okrug. Živela Srbija - rekao je predsednik.

Obilazak novog terminala

- Tek sada moramo da donesemo mere za rast putničkog saobraćaja. Da Er Srbija leti češće iz Niša, a posebno da razvijamo kargo saobraćaj jer to može da donese mnogo novca i kompanija - izjavio je Vučić i dodao da može da razmišlja o kargou obzirom na jaču industriju.

- Srećan sam što se ljudi zapošljavaju, ali moraju ekonomski kapaciteti da rastu. Kada bi Niš imao logistički centar i kargo, to je ogromna šansa za razvoj Niša.

Predsednik je izjavio da će Niš uspostaviti neku liniju spolja i da Srbija pregovora sa low cost kompanijama. Da nije jednogodišnji ugovor.

- Kada bude bio voz biće lakše povezani i beogradski i niški aerodrom. Kolima ići je mučenje zbog gužve.

- U svaki grad moraš da vidiš moderan aerodrom, železničku stanicu, autobusku.. Radimo na svemu tome. Niš za razliku od Novog Sada ima aerodrom, četiri autoputa. Dolaskom fabrika doći će do još prihoda za grad Niš.

- Jedan od problema cele Evrope je to što se radi sve manje, a mi svi živimo lepše danas nego ikada i gledamo da radimo što je moguće manje. Neko mora da kaže šta je istina. Moramo da radimo više da bismo imali rezultate. Za 15, 20 godina možemo da nadoknadimo rast. Važno je da gledamo da mi rastemo - kaže predsednik.

Dodaje da će Ekspo biti značajan za Niš jer će dosta putnika koristiti aerodrom u Nišu prilikom posete međunarodnoj izložbi, ali i da će dosta posla imati i aerodrom u Lađevcima.

Foto: Printskrin

Istakao je da je neophodno dati subvencije low cost kompanijama kako bi poslovale uspešno.

- Er Srbija pravi profit, ne pravi gubitak. Minimalno im se mešam, bez obzira što smo vlasnici skoro 100%. Važno je da ljudi putuju i koriste svoj aerdrom u Nišu što češće. A to možete samo kada imate jaku industriju i kada država ima snagu. Moramo da imamo održivi model koji neće imati gubitke. U ovo je država uložila - kaže predsednik i dodaje da je 448 hiljada putnika zabeleženo na ovom aerdromu prošle godine, a da se za sledeću očekuje preko pola miliona.

Izjavio je da mora porasti životni standard Nišlija.

- Gledaćemo da domaće autompobile subvencionišemo kako bismo podstakli proizvodnju grande pande da bismo ojačali Kragujevac. Imamo najviše ljudi iz srednje klase. Moramo kroz povećanje minimalca da smanjimo stopu siromaštva - rekao je predsednik i dodao da se srednja klasa mora ojačati.

- Imate 22 hiljade ljudi više zaposleno danas nego pre 10 godina. To što ne volimo sebi da priznamo, nego nam je tuđe slađe... Ja sam uvek prebacim sam sebi, ali da verujemo još više u sebe, da se menjamo, da radimo još više... Ono što je evidentno je da moramo da ulažemo ono što je zarađeno na severu uložimo u jug, Niš, Čačak, Kragujevac, Kruševac ali i Novi Sad i Suboticu. Sve južno od Save i Dunava moramo da prelivamo na jug zemlje da bismo ga podigli. Mogu da se ljute na severu, ali to ćemo da radimo i ubuduće.

- Pre 8,9 godina ovde su bile demonstracije kako ću ja da im zatvorim aerodrom. Vidite kako sam ga zatvorio, sa 33 hiljade na 500 hiljada putnika. Jedna laž sustiže drugu. Oni koji su bili protiv Beograda na vodi će sutra da kažu da sam ih ja zaustavljao da ga sagrade. Meni ostaje još 3 godine mandata i guraću kao buldožer da bismo izgradili zemlju. Važan je rezultat i ono što svako može da vidi, na to sam ponosan i to ne može niko da vam uzme. To su sve njihove loše namere. Novac u Niš samo dolazi, da je samo novac iz Niša oni ne bi mogli ništa da izgrade, a pričali su kako novac iz Niša odlazi. A novac dolazi kao što vidite jer ja i Vlada insistiramo na tome. Ovaj aerodrom košta više nego njihov godišnji budžet. Odakle njima te pare? Da ne govorim o putevima, prugama... - kaže Vučić.

- Jedva čekam da vidim te rezultate koje će da naprave. Nek mi narod kaže koji su to rezultati za 6 meseci, godinu dana šta će na Medijani da urade. Siguran sam u njihove sposobnosti. Čestitam ih, meni ne treba skretanje pažnje.

O konstitutivnoj sednici grada Niša

Predsednik Vučić izjavio je povodom konstitutivne sednice Niša da je neophodno da svi sednu za sto i da se poradi da se vrati poverenje građana.

O izjava Josipa Juratovića

O izjavama Josipa Juratovića, predsednik kaže:

- Automehaničar iz Hrvatske. Svaki automehaničar iz Srbije i Hrvatske je pametniji od njega. Juratovića ništa ne može da održi na vlasti. Prsli su ko zvečka. Toliko mrzi Srbiju. Ljudima je dovoljno to što je Juratović protiv litijuma, jer je bio lobista za sankcije Srbiji, za nezavisno Kosovo i Srebrenicu. I sad je protiv litijuma.

Foto: Printskrin

- Čuli ste šta je izjavio Šolc i Ševčovič. Na kraju je to naša odluka. Bez ocene o zaštiti životne sredine tog projekta neće biti. Mene je na vlasti održalo poverenje i podrška naroda jer oni vide da se neko bori za njih i neko ko mora da radi teške stvari koji idu u korist njima. Oni ne smeju da pisnu pred onima sa kojima su razgovarali poput Franciske koja je uključena u projekat, već žele da zloupotrebe kao što su to uradili sa ubijenom decom, to je toliko odvratno da reči nemam - rekao je Vučić i upitao zašto toga nema sada nakon masakra u Hrvatskoj i što niko ne optužuje Plenkovića ili Milanovića.

- Njih zanima samo vlast. Drago mi je što su time priznali da su izborni procesi u Srbiji dobri.

O špijunaži u namenskoj

O špijunaži u namenskoj indsutriji predsednik je rekao:

- Dugo smo to pratili. Oni su samo protočni bojler, ali znamo ko je krajnji naručilac - kaže predsednik.

O odnosima sa Putinom

O zamrzavanju odnosa sa Putinom zarad odnosa sa Zapadom, Vučić je izjavio:

- Jel su me za to pohvalili ili kritikovali? Imamo vrlo dobre odnose sa Rusijom i idemo evropskim putem uprkos onima koji su lažno evropski orijentisani. Ne brinite Srbija vodi dobru politiku, i ne brinite o odnosima sa Rusijom oni su veoma dobri. Borićemo se da sačuvamo mir i rast ekonomije.

O investicionom rejtingu

O investicionom rejtingu predsednik je rekao da nemamo bilo kakvih fiskalnih problema, ali da očekuje tešku jesen, te da moramo da kontrolišemo deficit.

Predsednik se pozdravio sa zaposlenima, poželio im srećan rad i još više posla, a zatim je obišao prodavnice i najnoviju opremu koja se nalazi na aerodromu. Tom prilikom, Vučić je izjavio da je neophodno osnažiti vinska područja u Nišu.

- Baš lepo izgleda aerodrom. Ponosan sam na Srbiju i na Niš - izjavio je predsednik nakon završenog obilaska.

Novi terminal opsluživaće 1,5 miliona putnika i 6 vazudhoplova istovremeno.

Podsetimo, predsednik je prethodno u Nišu postavio kamen temeljac za novu fabriku "Ariston".