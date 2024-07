"HOĆE DA NAS UVUKU U SUKOB, DA BI AMERIKANCI I NATO REAGOVALI PROTIV NAS'' Vučić razotkrio plan iz Sarajeva

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na obilaznici oko Kragujevca, a na pitanje da se iz Sarajeva čuje da Srbija vodi medijski rat protiv BiH, Vučić kaže da je glupo to što rade i da je suština da hoće da nas uvuku u sukob, da bi Amerikanci i NATO reagovali protiv nas.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- Kad deca odlaze na ceremonije, to raje 12 godina već. Onda su rkeli problem je šest turističkih policajaca, koji idu u Hrvatsku i Crnu Goru od 2008 i 2010. godine, samo je njima problem. I opet su svi njihovi zvaničnici rekli da je sve u skladu sa procedurama, oni vode hajku. Oni hoće nas da uvuku u sukob, da bi Amerikanci i NATO reagovali protiv nas. To je suština svega. Oni nas hoće unutra, kako bi se oni hvalilii da su okrenuli Amerikance, Nemce, Engleze protiv nas i da oni ispadnu veliki pobednici. Nama to ne pada napamet i zato izbegavamo svaku vrstu provokacije. Imam jedno pitanje. Kad će da imaju fabriku električnih automobila. Hoće li uskoro ili malo kasnije?

