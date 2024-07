JEL TREBALO DA ČEKAMO 5 MESECI? Vučić o odluci da se hitno nabave klima uređaji za GAK Narodni front

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji “Tema” na TV Prva govorio je i o situaciji u Narodnom frontu i izgradnju novih zdravstvenih ustanova.

Predsednik je pomenuo je da Tiršova napreduje, čeka se projekat za GAK Narodni front i za porodilište u Nišu.

- I sad problem je klima uređaj. Kažem, okej rešite za 3 dana. Kaže mi Zlatibor "pa ne može trajaće procedure", pa ne zanima me. Ja ću da odgovaram za to zašti su klime došle za 3 dana ne za 5 meseci. Meni je stalo do dece i majki, ali njima nije. Šta će im klime u oktobru. Mogu da otvore prozor. Hoćete da rešite problem ili ne? Ne krijem se i 12 godina se nikada nisam krio. Ponosan sam što sam buldožer, neko mora takav da bude... Što se niko nije bavio litijumom, a znaju koliko nam je to potrebno... Šta sam ja glup da to ne vidim? Znam ja to sve, znam ljude, uvek o sebi brinu, kad je teška odluka "e aj ti Vučiću kaži", e pa gonite me za klime sa Narodnog fronta, jer za ništa drugo nećete imati - jasan je Vučić.

Predsednik je dodao da kad se priča o snovima mora i da se radi.