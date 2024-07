UDRUŽENA AGRESIVNA KAMPANJA BiH I PRIŠTINE PROTIV SRBIJE VEĆ VIĐEN SCENARIO: I Sarajevo je pomagalo tzv. OVK u borbi protiv Srba

Aktuelne islamističke pretnje "krvnom osvetom" dolaze sa teritorije KiM, gde situaciju nadgleda NATO. Peci: Rezolucija o Srebrenici je pisani poziv za džihad Šindler: Sarajevo je tajno slalo savetnike da pomognu OVK u borbi protiv Srba, a ključni funkcioneri SDA organizovali su i slanje oružja

NA društvenoj mreži koju koriste balkanski islamski fanatici jedan od vođa ovdašnjih vehabija, trenutno u bekstvu na Kosovu i Metohiji, poručio je da će se "Alah osvetiti najmilijima" pripadnika MUP koji su učestvovali u hapšenjima posle terorističkog napada Salahudina (Miloša) Žujovića, koji je pokušao da ubije srpskog žandarma Miloša Jevremovića na dužnosti ispred Ambasade Izraela u Beogradu.

Salahudin Žujović svojim terorističkim napadom pozvao na džihad

Ovu pretnju je otkrio prošle nedelje ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, naglašavajući da će BIA, MUP i ostale bezbednosne službe pomno pratiti "grupaciju vehabija kojih ima na raznim stranama".

Jedna od tih "strana" je izgleda i NATO, budući da islamistička pretnja "krvnom osvetom" dolazi sa teritorije južne srpske pokrajine koja je pod potpunim i sveobuhvatnim nadzorom Alijanse.

Zapad je i mudžahedine u BiH promovisao kao branioce demokratije i multikulturalnosti

Nijedna od mnogobrojnih zapadnih institucija prisutnih na KiM nije se oglasila posle pretnje islamista novim terorističkim napadima u Srbiji, koje zvuče kao objava rata. Stručnjaci smatraju da je taj rat već u toku, ukazujući da je Salahudin Žujović krenuo u napad spreman da umre da bi postao šehid, "mučenik u ratu za islam" i podstakao slične fanatike na akciju. Irfan Peci, stručnjak za terorizam koji je nekada i sam pripadao džihadističkom pokretu kaže: - I one radikalne vehabije koje nisu poznavale Salahudina i nisu bile deo njegove mreže, počinju da se bude, motivisani da slede primer ratnika koji je otišao u smrt i stekao status heroja. Peci naglašava da je poziv na buđenje terorista pokrenula Rezolucija o Srebrenici: - Bio je to pisani poziv za džihad. Ovaj dokument će se pokazati opasnijim nego što se to moglo učiniti na prvi pogled.

Alija Izetbegović je u u BiH doveo ekstremiste iz celog islamskog sveta

Udružena agresivna kampanja Sarajeva i pretnje sa KiM su već viđene u prošlosti.

- Sarajevo je tajno slalo savetnike da pomognu OVK u borbi protiv Srba, a ključni funkcioneri SDA organizovali su i slanje oružja... Podrška koju je SDA pružila OVK se pokazala kao najznačajnija pomoć Albancima 1998, a to je još jedna priča o kojoj se nedovoljno izveštavalo iako je bila dobro poznata ekspertima... Zapadne trupe koje su služile na Kosovu posle intervencije NATO našle su oružje i municiju sa jasnim oznakama bosanskih muslimana. Ove podatke NATO i zapadni mediji nisu želeli da objave - otkrio je u knjizi "Nesveti teror: Bosna, Al Kaida i uspon globalnog džihada" američki kontraobaveštajac Džon R. Šindler, dugogodišnji analitičar Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA) specijalizovan za Balkan i docnije profesor na Vojnopomorskom koledžu.

Šindlerova knjiga otkrila je istinuz o džihadu u BiH

On nije bio ni srpski lobista, ni simpatizer Srba, već službenik svoje zemlje koji je u saradnji Klintonove administracije sa radikalnim islamistima u BiH, video opasnost po SAD.

Džon R. Šindler

Njegova knjiga izazvala je buru u Americi, jer su informacije iz nje bile iste one koje je od američkih službi dobijala i Bela kuća. Šindler je otkrio da je Klintonova administracija ignorisala izveštaje i analize koji su svedočili da su u ratu u BiH svi "jednako loši", da nema genocida i da najozbiljniju opasnost predstavlja dolazak masa mudžahedina.

Mudžahedin vehabija u ratu u BiH

Informacije o ostanku hiljada "ratnika za islam" u Federaciji BiH, čije su državljanstvo i dokumente dobili da bi se zatim raspršili širom Zapada omalovažavane su do terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001. kada je otkriveno da su među organizatorima veterani džihada u BiH. Američke službe su otkrile tokove basnoslovnih suma kojima je finansiran verski rat i dovođenje mudžahedina, koji su postali oficiri za moral i propovednici u centrima za obuku Izetbegovićeve vojske. Tako je na Balkan stigao rigidni islam, poznat na Zapadu kao vahabizam, po struji islama koja je zvanična religija u Saudijskoj Arabiji. Međutim, same vehabije sebe nazivaju salafijama, što je mnogo širi ekstremistički pokret.

Osnivač Muslimanske braće Hasan al Bana i simbol panislamističke organizacije čijem je bosanskom ogranku pripadao Alija Izetbegović

- Najznačajniji verski pokret koji je stajao iza uzleta radikalizma u muslimanskom svetu u 20. veku bio je salafizam, neoortodoksna varijanta islama nastala u severnoj Africi. Cilj salafijskog pokreta bila je reforma islama u skladu sa učenjima prvih muslimana "pobožnih predaka" i pokret je oduvek bio izrazito antizapadnjački i odbojan prema "zvaničnom islamu" koji smatra dekadentnim i kompromitovanim. Salafističke ideje su imale veliki uticaj u Egiptu, prvenstveno preko "Muslimanske braće". Stapanjem radikalnog islamizma i agresivnog nacionalizma, salafizam se pokazao moćnom ideologijom. Njegov uticaj na bosanske muslimane bio je snažan još od početka četrdesetih godina 20. veka, zahvaljujući vezama sa egipatskim islamistima. Salafizam će biti dominantna ideologija među hiljadama muslimana koji su pohrlili u Bosnu da se bore za SDA i svoje istovernike - objasnio je Šindler.

Sarajevsko-bečka veza: Bakir i Alija Izetbegović sa finansijerom džihada u BiH Fatihom al Hasaneinom

On navodi da najveće zasluge za logistiku bosanskog džihada imao Sudanac dr Fatih al Hasanein, Izetbegovićev prijatelj, nekadašnji jugoslovenski student.

- Dok je Alija Izetbegović postavljao temelje vaskrsa islamizma u Bosni, a Osama bin Laden dovodio mudžahedine da se bore, Al Hasanein je rukovao muslimanskim novcem koji je bio "životni sok" sarajevskih ratnih napora... Al Hasanein je veći deo života proveo u Evropi, najviše u Jugoslaviji. Kao student medicine u Beogradu i Sarajevu razvio je bliske veze sa vodećim bosanskim islamistima, naročito sa Izetbegovićem koga je sreo 1970. služeći kao veza između "Muslimanske braće" i bosanskih ekstremista - navodi Šindler.

Pripadnici SS Handžar divizije su regrutovani iz redova Mladih muslimana, ogranka Nuslimanske braće u BiH

Al Hasanein je u Beču 1987. osnovao Agenciju za pomoć trećem svetu (TWRA), međunarodnu fondaciju za širenje radikalnog islama, posebno u istočnoj Evropi i na Balkanu.

- Osetivši pravi trenutak u nastupajućem slomu komunizma u ovom regionu, islamisti su bili spremni da prazninu popune novcem, ljudima i oružjem, priskačući u pomoć drugim muslimanima, pre svega u Bosni. TWRA je ogromna sredstva dobijala iz mnogih izvora, uključujući i islamske vlade koje su želele da prikriju svoju podršku radikalizmu i od samog početka je bila povezana sa terorizmom. Istrage koje su vodile SAD i druge zemlje, kasnije će otkriti neposredne veze između TWRA i istaknutih džihadista poput šeika Omara Abd el Rahmana i Osame bin Ladena - navodi Šindler.

Vehabije džihadisti otvoreno postavljaju postove na "fejsbuk"

On ukazuje da je Izetbegovićeva politika dovela vahabizam na poziciju velike moći u BiH gde je rađao "radikalizam i terorizam gde god bi se pojavio".

- Problem je sažeto objasnio mladi muslimanski naučnik Jasmin Merdan, pobožni hafiz koga je užasavala saudizacija njegove vere u sopstvenoj zemlji: "Terorizam je samo rep na telu vahabizma", rekao je, pa ipak se ta lukava religija lako prerušavala i "većinom hvata ljude iz rđavih sredina, u najboljem slučaju one koji nisu imali čvrst dodir sa islamom". Bosanski muslimani, slabe vere i često ne poznajući ni vlastitu tradiciju, podlegli su vahabizmu, odnosno onome što je Merdan nazvao "ideološkim terorizmom, koji zastrašuje ljude s drugačijim gledištima (što je) odskočna daska za praktični terorizam". Sa čvrstinom koju bi malo zapadnjaka pokazalo, Merdan je izjavio da "nije svaki vehabija terorista, ali je svaki terorista vehabija" - navodi Šindler.

Obajava džihadiste na društvenoj mreži

Možda objašnjenje da vehabijama pristupaju oni koji ne poznaju vlastitu tradiciju daje odgovor i zbog čega i neki mladi Srbi, kakav je bio terorista Žujović, postaju konvertiti u nasilnu islamističku sektu. Nepoznavanje sopstvenog identiteta i pritisak političkih i "intelektualnih" krugova koji nameću osećaj kolektivne srpske krivice i omalovažavanje Srba u svakom pogledu, pojačavaju kod mladih ljudi želju da izađu iz kruga prokazanih i postanu neko drugi, sa tragičnim posledicama.

Objava islamista i pripadnika tzv. OVK, navodno iz Severne Makedonije

OD MAROKA DO INDONEZIJE

ALIJA Izetbegović od mladosti je bio član bosanskog ogranka ekstremističke organizacije "Muslimanska braća", piše Džon R. Šindler:

- Najbolji izraz njegovog načina mišljenja jeste Islamska deklaracija. Na početku deklaracije on iznosi da je njen cilj "stvaranje jedinstvene islamske zajednice od Maroka do Indonezije" i da "Musliman može ginuti samo sa imenom Alaha i slavu islama".

KLjUČNA VEZA ETNIČKI ALBANAC

KLjUČNU ulogu za saradnju Izetbegovićeve armije i OVK imao je Alija Ismet, etnički Albanac i bivši oficir JNA, kaže Šindler:

- On se uzdigao do ranga generala u Armiji BiH i njemu je Izetbegović poverio zadatak da omogući bosansku pomoć OVK. Istureni čovek je bio Halil Bicaj, još jedan etnički Albanac i oficir JNA, koji je postao zamenik komandanta brigade u Izetbegovićevoj armiji.