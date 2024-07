PREDSEDNIK Aleksandar Vučić učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice u Londonu.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Razgovor sa litvanskim predsednikom

Predsednik Vučić razgovarao je sa predsednikom Republike Litvanije Gitanasom Nausedom.

- Odličan susret i prilika da razmenimo mišljenja o svim gorućim pitanjima današnjice, kao i o bilateralnim odnosima i intenziviranju privredne saradnje i realizaciji litvanskih investicija u Srbiji.

Vučić sa De Kroom

Srpski predsednik susreo se sa premijerom Kraljevine Belgije Aleksandrom De Kroom.

- Dobar razgovor o globalnim i regionalnim temama, kao i o jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Belgije. Razgovarali smo i o koracima Srbije na EU putu - naveo je Vučić.

Vučić razgovarao sa Golobom

Predsednik Vučić razgovarao je sa premijerom Republike Slovenije Robertom Golobom.

- Dobar razgovor sa premijerom Golobom o očuvanju mira i stabilonosti u Evropi, aktuelnoj situaciji u regionu i bilateralnim odnosima Srbije i Slovenije.

Susret sa premijerom Severne Makedonije

Predsednik Vučić razgovarao je sa predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim.

- Odličan susret sa novim predsednikom Vlade Severne Makedonije i dogovor da se uskoro sastanemo kako bismo razmotrili najvažnija pitanja u oblasti saradnje između naše dve zemlje -

Vučić sa Lamijem

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa državnim sekretarom za spoljne i poslove Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Dejvidom Lamijem.

- Sa ministrom spoljnih poslova Lamijem razgovarao sam o očuvanju mira i stabilnosti u Evropi, jačanju poverenja i saradnje. Ovaj Samit je odlična prilika da još jednom potvrdimo značaj ekonomske razmene, investicija i trgovinskih odnosa između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva - navodi se na Instagramu srpskog predsednika.

Susret sa premijerom Gruzije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidžeom.

- Srdačan susret sa premijerom Gruzije i brza razmena mišljenja o najvažnijim pitanjima bilateralne i ekonomske saradnje - naveo je predsednik.

Predsednik se sastao sa Vajolom Amherdi

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se predsednicom Švajcarske konfederacije Vajolom Amherdi na otvaranju Samita Evropske političke zajednice u Londonu.

- Srdačan susret sa sa Vajolom Amherdi na početku Samita evropskih lidera u Londonu. Razgovarali smo o situaciji u regionu, našim bilateralnim odnosima - istakao je Vučić.

Susret sa Kajom Kalas

Predsednik Vučić sastao se tokom Samita Evropske političke zajednice sa bivšom premijerkom Republike Estonije i kandidatkinjom za visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost.

- Kratak susret i sa Kajom Kalas. Ponovio sam posvećenost Srbije nastavku evrointegracionog procesa i izrazio očekivanje da ćemo u narednim mesecima biti u prilici da napravimo nove korake na putu ka punopravnom članstvu u EU - objavio je predsednik na Instagramu.

Razgovor sa predsednikom Bugarske

Vučić je razgovarao tokom Samita Evropske političke zajednice sa predsednikom Republike Bugarske Rumenom Radevim.

- Sa predsednikom Radevim sam razgovarao o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje i partnerstva naše dve države i naroda. Fokusirali smo se i na ključna pitanja ovog Samita Evropske političke zajednice i teme koje oblikuju budućnost Evrope - saopštio je predsednik.



Susret sa finskim predsednikom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Republike Finske Aleksandrom Stubom.

- Sa predsednikom Finske o unapređenju saradnje i drugim bitnim pitanjima od interesa za obe strane. Naglasio sam da, bez obzira na razlike i geografsku udaljenost, Srbija ostaje posvećena jačanju kontakata sa severom Evrope i intenziviranju ekonomskih odnosa, budući da su potencijali veliki, ali nedovoljno iskorišćeni. U tom kontekstu, iskoristio sam priliku da uvaženom kolegi predstavim samo neke od mogućnosti za ulaganja koja se otvaraju na EXPO2027 i izrazio nadu da će Finska prepoznati svoj interes u ovom projektu - istakao je Vučić.



Sastanak Vučić-Borelj-Sančez

Predsednik je razgovarao i sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žosepom Boreljom, a razgovoru je prisustvovao i predsednikom Vlade Kraljevine Španije Pedrom Sančezom.

- Sa šefom diplomatije EU Žosepom Boreljom i Pedrom Sančezom razgovarao sam o strateškim pitanjima, kao i o budućnosti Srbije i napretku na našem evropskom putu - objavio je Vučić.

Razgovor sa Sančezom

Vučić se sastao sa predsednikom Vlade Kraljevine Španije Pedrom Sančezom.

- Sa iskrenim prijateljem Srbije razgovarao sam o aktuelnim geopoltičkim i regionalnim pitanjima, našim bilateralnim odnosima, kao i o temama koje su u fokusu ovog Samita Evropske političke zajednice - napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić se sastao sa britanskim premijerom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Kirom Starmerom.

- Zahvalio sam našem domaćinu na organizaciji ovog važnog Samita. U vremenu velikih turbulencija i nesigurnosti, važno je da Evropa bude ujedinjena u iskrenoj želji za mirom, napretkom i očuvanjem zajedničkih vrednosti. Samo tako možemo da osiguramo bolju budućnost za sve naše narode - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

"Važno da sačuvamo mir"

- Da vidimo šta je to za nas od presudnog značaja da u narodnom interesu uradimo, pre svega da sačuvamo mir, pre svega da vidimo kako dalje da unapređujemo našu ekonomiju i to je za nas od ključnog značaja. U skladu sa tim razgovaraću sa njima - rekao je Vučić novinarima pred početak sastanka.

Kaže da, ipak, njegova očekivanja po svemu drugom nisu prevelika.

- Nadam se da ću uspeti bar da kažem da bih voleo da imao više racionalnog pristupa i da je važan mir za nas, a mnogi ljudi to ne misle, ne razumeju, ne vide ili misle da je potrebno da rat traje da potpunog poraza nekog drugog. To je nešto što nanosi ogromnu štetu svima u Evropi, tako da nisam siguran da će to da naiđe na odobravanje svih drugih, ali to će biti pozicija Srbije - rekao je Vučić.

Poručio je da Srbija želi mir i ekonomski napredak i da će u skladu sa tim da se ponaša.