PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić obraća se javnosti.

Foto: Printskrin

Ona se zahvalila na početku konferencije Draganu Đilasu, koji je govorio na konferenciji, i kaže da lepši poklon nije mogla da dobije.

- Nije demantovao ništa što sam rekla, osim da mu je Marko Blagojević kum, ali da jeste prodao zemlju Rio Tintu. Što se tiče tog demantija, gospodin Blagojević, da li je kum ili nije, izvinjavam se ako sam pogrešila. Moguće je da nisu kumovi, ali verujem da jesu najbliži saradnici. Blagojević je bio pomoćnik ministra u vreme dok je Đilas bio u Vladi Srbije, a kasnije kada je postao gradonačelnik Beograda, postavio je Blagojevića za direktora Agencije za investiranje i stanovanje. Posle je bio zaposlen u Multikomu. Svakako je jedan od najbližih saradnika Dragana Đilasa - kaže Ana Brnabić.

Dodaje da je Blagojević u avgustu 2021. godine prodao zemlju Rio Tintu.

- Kada sam ja 2017. razgovarala sa Rio Tintom, tada i naredne četiri godine, kada sam bila u Loznici 2021. godine i kada sam objavila da je Rio Tinto završio studiju izvodljivosti, tada niko nije bio protiv ovog projekta. Pretpostavljam zato što su tada prodavali svoju zemlju. Uzeo 717.000 evra, a sada je borac za zaštitu životne sredine! Onda je učestvovao u protestima protiv Rio Tinta - istakla je ona.

Predsednica skupštine kaže da je posebno zanimljivo to što nije čula demanti da je porodica njihovog kandidata za gradonačelnika Loznice, muž gospođe Đedović, prodao zemlju Rio Tintu.

- Kada smo se već uhvatili kupoprodajnih ugovora, drago mi je da nismo čuli demante da je muž gospođe Đedović takođe prodao zemlju Rio Tintu. Ona je inače bila kandidat za gradonačelnika Loznice na listi "Srbija protiv nasilja". Jel su oni znali za to da njihov kandidat, njena porodica prodala svoju zemlju Rio Tintu - upitala je Brnabić.

- Nismo čuli ni demanti da je porodica Petković prodala zemlju Rio Tintu. Nego je onaj sada senilan, zaboravan... Prodali zemlju, a sada bi da isteraju Rio Tinto. A kada se nađu svi zajedno viču Vučiću, lopove. I pljuju po tuđim precima, zato što su njihovi branili Cer, a naši su valjda prodavali zemlju - kaže predsednica Skupštine.

Zapitala je gde je bila porodica Petković kada je Petar Škundrić otvarao rudnik jadarita na godišnjicu Cerske bitke.

- A sada pitaju gde su bili naši preci, i preci Miloša Vučevića, to vas zanima? Tada niste znali da će vlada DS otvarati rudnik na godišnjicu Cerske bitke. Što se tiče pitanja koja mi je postavio Đilas, pod jedan zašto napadamo prethodne vlasti za dovođenje Rio Tinta, a ne hvalimo? Ja ne hvalim niti kudim, već pitam zašto lažete narod? Zašto moramo da slušamo i gledamo Srđana Milivojevića, koji je danas protiv rudnika litijuma, a sve vreme je bio u Demokratskoj stranci - zapitala je ona.

Ističe da ona nikoga nije ni hvalila ni kudila, već stavila istinu na videlo.

- To je brutalno i do sada neviđeno političko licemerje u istoriji Srbije. Ako nešto znači, da ja mislim da je to što su uradili bilo dobro. I to sam rekla na kolegijumu sasvim otvoreno. Ja sam pitala zašto se ponašaju ovako. Ako je bilo šta rađeno u kontinuitetu, to je ovaj projekat. I to od 2001. godine, kada ste doveli Rio Tinto u Srbiju. Zato što ste mislili da je to jedna od vodećih svetskih kompanija - podseća Ana Brnabić.

Predsednica skupštine pita da li je tada postojao način da se održivo i u skladu sa zaštitom životne sredine uradi ovaj projekat.

- Pošto to stoji u vašoj strategiji. Tada je to moglo, a sada ne može? Pa sada može 100 puta više da se uradi ovaj projekat na održiv način. U strategiji piše dalje da je potrebna eksploatacija borata i litijuma, zato što su to resursi od strateškog značaja, i sada slušajte pažljivo, u celu investiciju, od istraživanja pa na dalje, ušla je jedna od vodećih svetskih kompanija. Šta znači to na dalje, ako niste dali prava na eksploataciju onima koji istražuju - pita ona.

- Nije mi jasno zašto za jednu stvar koju ste dobro odradili, sada pričate negativno? Zašto se danas protiv litijuma, a pre 12 godina ste bili za to? Što ste ih dovodili, davali im dozvolu, stavili ih u strategiju koju je donela DS? Jer mislite da Rio Tinto to neće sutra iskoristiti na svim međunarodnim arbitražama. Ovo je najstrašnije političko licemerje, i to ljudi treba da znaju - kaže ona.

Čitaću svaki dokument, i izlaziću pred građane da govorim istinu, dodala je predsednica skupštine.

- U mnogim stvarima od 2013. godine mi smo krenuli od nule. Pa recimo i po pitanju biračkog spiska. Mi smo ga uradili, a ne bilo ko iz DS, DSS ili G17+. Mi smo to uradili. Ali i ćorava koka ubode zrno, pa su ovde uboli, kada su doveli Rio Tinto. Jel treba da vas hvalim? Evo, hvala vam! Nego mi nije jasno zašto negirate jednu od retkih dobrih stvari koje ste uradili. Zašto ne izađete pred građane i kažete da mi smo doveli Rio Tinto, širili opseg istraživanja i menjali zakon o rudarstvu. Da kažete da ste to uradili kao odgovorni ljudi, da ste usvojili strategiju kojom je utvrđeno da su litijum i borat budućnost Srbije - kazala je Ana Brnabić.

- Kako dođete kući i možete da spavate? Ajde da jednom kažemo šta je bilo i kako je bilo. Nemojte taj politički oportunizam, ružno je prema našem narodu. Oni nisu izdali dozvolu za eksploataciju, ali su 9 puta proširivali opseg istraživanja - rekla je Brnabić i osvrnula se na Zakon iz 2006. kojim su izbrisani pojedini članovi čime se ukida javno nadmetanje za javnu dozvolu.

Predsednica Narodne skupštine podsetila je još jednom na izjave Nikezića povodom ovog zakona i dodala:

- 2011. godine DS je sve to cementirala kada je usvojen zakon, naročito u članu 52. Dajte ljudi, dokle sa lažima? Uradili ste to, recite uradili smo zato jer smo mislili da će rezultat biti to i to. Ova priča se politički zloupotrebljava. Čim sam ja ukinula to uredbu, odmah su promenjeni narativi u opozicionim medijima. Onda je SNS bio kriv, a najveći krivac Vučić jer će Srbija platiti Rio Tintu na međunarodnoj arbitraži. Nema ovde nikog ko se brine za zaštitu životne sredine jer bi vodili računa kada su menjali zakone, i ne bi prodavali svoju zemlju. Što ste je prodavali? Da bi neko zagađivao zemlju? Ajde da imamo oko nečega ozbiljan razgovor.